A- A+

Garanhuns Garanhuns: carro invade maternidade do Hospital Dom Moura e deixa três feridos, incluindo gestante Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo após a colisão, com danos na parte frontal e dentro da área de acesso da maternidade

Leia também

• Laje de oficina desaba no Recife; idoso fica preso nos escombros e é socorrido

• Câmara do Recife concede título de cidadã à economista Jackeline Natal

• Recife: casal é preso e filho, apreendido, com 10 kg de maconha escondidos em mala na Praça do Derby

Uma motorista de 51 anos perdeu o controle do carro e invadiu a entrada da maternidade do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, e deixou três pessoas feridas. Entre as vítimas estão uma gestante, uma colaboradora da unidade e uma estudante. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (5).



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo após a colisão, com danos na parte frontal e dentro da área de acesso da maternidade.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que atuou na ocorrência, "a condutora informou que perdeu os sentidos durante uma manobra e só retomou a consciência no momento do impacto".

.@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@

Como estão as vítimas

Por meio de nota, a unidade hospitalar afirmou que a colaboradora "passou por procedimento cirúrgico e permanece internada, sob acompanhamento das equipes assistenciais".

Já a estudante segue em observação após realização de procedimento médicos, enquanto a gestante "foi prontamente atendida e liberada sem intercorrências".

A condutora, que não teve nome divulgado, não ficou ferida.

Bafômetro não apontou consumo de álcool

De acordo com a Polícia Militar, o "teste do etilômetro não apontou ingestão de álcool".

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso como um "acidente de trânsito com vítima não fatal", por meio da Delegacia Seccional de Garanhuns.

"As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso", finalizou a Polícia Civil.

Veja também