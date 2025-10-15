A- A+

Agreste Garanhuns: casal é detido ao transportar 8 kg de crack em estepe de carro de luxo na BR-423 Motorista do veículo desobedeceu a ordem e só parou após o acompanhamento realizado pelos agentes na rodovia

Oito quilos de crack foram encontrados no pneu estepe de um carro de luxo, na noite dessa terça-feira (14), em Guaranhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem e uma mulher que transportavam a droga foram detidos.

Casal foi detido com a droga | Foto: PRF/Divulgação

Agentes da corporação realizavam uma fiscalização na BR-423, quando deram ordem de parada a um carro de luxo.

O motorista do veículo desobedeceu a ordem e só parou após o acompanhamento realizado pelos agentes na rodovia.

"Inicialmente, o casal negou que estava transportando algo ilícito, mas durante uma busca detalhada no veículo, foram encontrados oito tabletes de crack dentro do pneu reserva", informou a PRF.

Aos agentes, o motorista admitiu ser dono da droga. Ele contou que havia saído de São Paulo para entregar o entorpecente em Pernambuco.

O homem e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, segundo a PRF.

