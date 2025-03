Garanhuns: homem é preso após atirar em mulher dentro de motel

A- A+

Um homem de 59 anos foi preso em um motel localizado às margens da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na madrugada de quinta-feira (6).

Imagens de câmera de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a vítima é baleada. O caso aconteceu por volta das 4h15.

No vídeo, que circulou nas redes sociais, é possível observar que duas mulheres estão conversando em uma área externa do motel, quando o homem e outra mulher se aproximam.

O autor dos disparos, vestindo apenas de cueca, puxa uma arma e faz quatro disparos contra a mulher, de 23 anos. Em seguida, ele guarda a arma na cintura.

Por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Militar disse que o 9º Batalhão foi acionado para o local da ocorrência.

No motel, os policiais receberam relatos dos funcionários sobre os disparos de arma de fogo. Os agentes do 9º BPM, com apoio do Grupamento Tático Itinerante (Gati), encontraram a mulher caída na área externa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima e a encaminhou para o Hospital Dom Moura, também em Garanhuns. A reportagem tenta atualização sobre o estado de saúde dela.

"Durante a ocorrência, duas testemunhas informaram ter presenciado a situação. O suspeito foi localizado e rendido dentro da suíte", acrescentou a Polícia Militar.

Os policiais ainda fizeram buscas no motel e encontraram a arma utilizada no crime no veículo do suspeito, com algumas munições deflagradas e outras intactas.

O suspeito, as testemunhas e a arma apreendida foram conduzidos à Delegacia de Garanhuns. A Polícia Civil confirmou a prisão do homem e disse que ele foi autuado por tentativa de homicídio.

