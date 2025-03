Garanhuns: Justiça converte para preventiva prisão de ex-vereador que atirou em mulher em motel

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva do ex-vereador Luciano de Souza Cavalcanti, de 59 anos, apóa atirar em uma mulher dentro de um motel em Garanhuns, no Agreste do Estado.

O crime aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (6) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, que fica às margens da BR-424. Na data, o homem chegou a ser preso em flagrante.

De acordo com o TJPE, Luciano de Souza Cavalcanti teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no Polo de Audiência de Custódia de Garanhuns, nesta sexta-feira (7).

"Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Garanhuns, mas, devido à repercussão social, foi permitido à autoridade policial que encaminhasse para outra unidade prisional que fosse mais conveniente, se entendesse necessário", afirmou o TJPE.

Relembre o caso

No vídeo que circula nas redes sociais e mostra o momento do crime, duas mulheres aparecem na área externa do motel, por volta das 4h15 da quinta (6).

Em seguida, o ex-vereador da cidade de Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco, - que usava apenas cueca -, se aproxima das moças na companhia de uma terceira mulher.

Luciano de Souza Cavalcanti puxa uma arma e dispara contra uma das mulheres, de 23 anos, que não teve o nome divulgado. Em seguida, ele guarda a arma na cintura.

A Polícia Militar foi acionada ao local, por meio do 9º Batalhão, e encontrou a arma utilizada no crime no veículo do suspeito, com algumas munições deflagradas e outras intactas.

Na ocasião, a vítima, encontrada caída, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, onde passou por cirurgia.

Já o autor dos disparos foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Garanhuns, onde foi autuado por tentativa de homicídio.

Luciano de Souza Cavalcanti, também conhecido como Luciano Lolô, foi eleito vereador de Tupanatinga em 2004. Ele também disputou as eleições 2024 pelo Progressistas (PP) e ocupava o posto de suplente.



Veja também