Garanhuns: presos suspeitos de faturar mais de R$ 70 mil com venda de material pornográfico infantil

Um grupo suspeito de faturar mais de R$ 70 mil com a venda de material pornográfico infantil em plataformas digitais é alvo da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em Garanhuns, no Agreste do estado.

Contra os investigados, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão durante a Operação de Polícia Judiciária (OPJ) Capture, nessa quinta-feira (10).

A PCPE informou que os criminosos obtinham lucros superiores a R$ 70 mil e faziam várias transferências eletrônicas para dificultar o rastreamento financeiro dos valores obtidos com a disseminação de conteúdos em redes clandestinas.

O grupo comercializava material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Durante a operação dessa quinta, dois homens foram presos e diversos dispositivos eletrônicos, apreendidos. Houve também o cumprimento de um terceiro mandado de prisão contra outro homem pelo crime de roubo.

"Os presos foram colocados à disposição da Justiça, e as investigações seguem com a análise do material apreendido e a identificação de outros possíveis envolvidos no esquema", afirmou a PCPE.

A ação policial foi coordenada pelo delegado Victor Hugo, titular da 134ª Delegacia de Garanhuns. Equipes das delegacias de Lajedo e da 8ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico deram suporte operacional.



