Uma adolescente de 12 anos foi vítima de estupro coletivo no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, os suspeitos do crime são cinco adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos. Os cinco foram apreendidos após terem sido identificados.

O caso aconteceu no último sábado (16). Uma amiga da mãe da garota acionou o 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) informando que a menina tinha sido estuprada. Nenhum nome foi ou será divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Por meio de nota, a Polícia Civil disse, nesta segunda-feira (17), que a ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável pela Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescentes e Atos Infracionais (DPCA) do bairro da Madalena, Zona Oeste da capital pernambucana.

"O delegado responsável está apurando os fatos e as diligências estão em andamento para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas", disse a Polícia Civil. O delegado Vitor Freitas está à frente das investigações.



