recorde Garota de 9 anos consegue levantar o equivalente a três vezes ao próprio peso e viraliza nas redes Arshia Goswami conquistou o recorde mundial de 17 arremessos com 6 kg realizados em 30 segundos

Uma indiana de 9 anos de idade viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que conseguiu levantar um peso de 75 kg, valor que equivale a três vezes o seu próprio peso. Arshia Goswani alcançou o recorde mundial, reconhecido pelo Livro Guinness dos Recordes, de 17 arremessos com 6 kg realizados em 30 segundos, no programa de TV "India's Got Talent".

"A mais jovem e mais forte indiana", diz a legenda da publicação, que já chegou a 48 milhões de visualizações.

Nascida e criada em Panchkula, no estado de Haryana, aos 6 anos, ela escreveu seu nome no Livro dos Recordes da Índia ao levantar um peso de 45 kg. Em 2022, ela criou um novo recorde asiático ao levantar 35,8 kg.

Seu perfil no Instagram, que é administrado por seus pais, mostra a vida da jovem levantadora de pesos. Sua rotina se divide entre ser uma criança normal, ir à escola e praticar o esporte com intensidade.

