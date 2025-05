A- A+

VIOLÊNCIA Garota de 9 anos é baleada durante troca de tiros entre policiais e criminosos no Recife Caso ocorreu no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife

Uma garota, de apenas 9 anos de idade, foi baleada nesta sexta-feira (2) durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no bairro de Campina do Barreto, Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu nas proximidades da Policlínica Amaury Coutinho, durante uma operação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) que acompanhava um carro tomado de assalto e monitorado por meio de aplicativo.

De acordo com a PM-PE, policiais do 1º BPM avistaram o automóvel e, ao perceberem a aproximação do efetivo, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide.

Durante a troca de tiros, a garota que estava na rua foi atingida na perna por um disparo. Ela foi socorrida e já recebeu alta médica. Na ação, foram recuperados: o veículo roubado, um notebook, cinco celulares e um simulacro de arma de fogo.

Caso semelhante

Há duas semanas, no dia 13 de abril, uma menina chamada Helen Santos também foi vítima de bala perdida. A garota morreu no dia em que completaria 4 anos, após suspeitos chegarem atirando - mirando um rival do tráfico - e atingindo a garota que estava no local da ação.

A menina estava brincando com sua prima, de 37 anos, quando quatro homens chegaram ao local onde elas estavam na busca por outro alvo. Ela foi levada pela PM ao Hospital da Restauração (HR), onde passou por cirurgia e foi entubada na sala vermelha da pediatria. Apesar dos esforços, Helen não resistiu aos ferimentos.

O suspeito que disparou em Helen foi preso na terça-feira (29) e, de acordo com a Polícia Civil, o homem era um alvo prioritário que atua em Água Fria. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto, ambos por homicídio, e estava envolvido na tentativa de assassinato do rival numa ação junto a outros quatro homens. Todos os envolvidos nesta "guerra" familiar disputam territórios por tráfico de drogas na região.

