Garoto de 14 anos morre após esmagar borboleta e injetar líquido no corpo

Um adolescente de 14 anos morreu dias depois de ter esmagado uma borboleta e injetado o líquido que saiu do inseto na própria perna, em Planalto, interior da Bahia. O garoto ficou sete dias internado antes de falecer na quarta-feira, 12, um dia após ser transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

O garoto revelou à equipe do hospital o que havia feito, e a seringa usada foi encontrada sob o seu travesseiro.



A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para apurar a causa da morte

O pai do adolescente disse à polícia que percebeu o filho mancando de uma das pernas e, ao ser questionado, o garoto disse que teria se machucado durante uma brincadeira.

Como ele começou a passar mal e vomitou, o homem o levou a um hospital de Planalto, onde mora a família.

O garoto ficou sete dias internado e, com a piora do quadro, foi levado ao hospital de Vitória da Conquista, cidade polo na região. Foi lá onde ele revelou para uma enfermeira que tinha ido a uma farmácia para comprar a seringa e, em seguida, fez a substância amassando a borboleta.



O líquido que saiu do inseto foi injetado em sua perna. Ele não revelou de que espécie era a borboleta, nem o que pretendia com a experiência.

O pai foi informado após a morte do adolescente, e, ao arrumar o quarto dele, encontrou a seringa sob o travesseiro. O objeto foi entregue à polícia. O corpo do jovem foi sepultado na sexta-feira, 14.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista.



A Polícia Civil informou que expediu guias para o Departamento de Polícia Técnica e aguarda laudos periciais para dar sequência à investigação. Espera também o laudo da necropsia sobre as causas da morte.

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) informou que, cumprindo determinação do Conselho Federal de Medicina, não fornece informações sobre atendidos na rede de assistência estadual, mesmo com autorização do paciente.

