Garoto de 14 anos morre após ingerir bebida energética com dois gramas de 'cocaína rosa'; entenda

Um adolescente de 14 anos morreu em Getafe (Madri) depois de beber uma lata de energético que continha cerca de dois gramas de tusi, popularmente conhecida como cocaína rosa, que outros jovens lhe deram na noite de sexta-feira, conforme noticiado pela imprensa europeia, citando fontes policiais e do círculo da vítima. A Polícia Nacional está investigando o incidente como um crime de homicídio e, uma vez que os suspeitos forem identificados, o caso será encaminhado ao Ministério Público da Infância e Juventude.

A vítima estava próxima à estação de metrô Los Espardales, na cidade de Madri, com outros dois amigos quando foi abordada por outros jovens que conheceu através das redes sociais. Aparentemente, de acordo com a denúncia, os rapazes despejaram a substância psicoativa na lata de bebida sem que o garoto percebesse e depois fugiram pelo metrô. Eles registraram tudo em um vídeo que postaram nas redes sociais, relatando o ato como "uma façanha" e zombando da situação.

O adolescente de 14 anos bebeu da lata e, em questão de minutos, caiu no chão em razão do envenenamento. Ele sofreu uma para cardiorrespiratória, e paramédicos e policiais que chegaram ao local tentaram ressuscitá-lo sem sucesso. O garoto morreu ainda no local. Os pais da vítima já prestaram queixa à polícia, que está investigando e procurando os responsáveis.

O que é a 'cocaína rosa'

Tusi ou cocaína rosa não é cocaína nem 2CB, mas uma mistura de várias substâncias. A mistura mais comum envolve cetamina, MDMA (ecstasy) e cafeína, segundo relatório da organização Energy Control, que trabalha para tornar o consumo de drogas mais seguro. A Energy Control analisou 124 amostras desta droga entre junho de 2021 e abril de 2023 na Espanha, das quais 40 são amostras em Madri. Embora normalmente seja vendida como "produto exclusivo", é uma droga comum que é vendida a preços elevados: um grama custava até 100 euros em 2022. Em contrapartida, o mesmo peso de cocaína normal era vendido por 60 euros, segundo um relatório do Observatório Espanhol de Drogas e Dependências (OEDA).

O risco do tusi depende da proporção de substâncias na mistura e dos outros medicamentos com os quais é ingerido. Por exemplo, se uma pessoa cheira uma mistura rica em cetamina e também bebe álcool, os efeitos depressivos de ambas as substâncias serão aumentados. Isso pode levar à perda de coordenação, sedação e desmaios. Se predominar o ecstasy, sua combinação com o álcool aumenta a desidratação do corpo e cresce o risco de sofrer insolação. A Energy Control relata que 4 em cada 10 pessoas que procuraram seus serviços para analisar suas amostras nunca haviam consumido tusi antes.

O tusi é uma droga muito utilizada em alguns países da América Latina, mas seu uso ainda é raro na Espanha. Há um mês, a Polícia Nacional desmantelou em Vallecas uma organização criminosa que operava um laboratório de cocaína rosa com capacidade para produzir 20 quilos desta droga sintética. Na operação foram detidas 11 pessoas e apreendidos 72 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo e oito veículos. Além disso, foram encontrados três quilos de cocaína, 12 quilos de cetamina, seis quilos de comprimidos de ecstasy, 19.500 doses de LSD e outras drogas sintéticas.

