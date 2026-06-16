A- A+

saúde Garoto de 17 anos contrai bactéria necrosante mortal após nadar em parque na Flórida; entenda Bactéria vive na água do mar e pode entrar em feridas abertas e começar a corroer o tecido

Um adolescente está lutando pela vida após contrair uma bactéria mortal que causa necrose dos tecidos. Joziah Thompson foi alertado pela mãe sobre o corte na parte inferior da perna esquerda, mas o jovem de 17 anos não deu importância quando foi nadar em um parque perto de casa.

Embora não houvesse sinais imediatos de que algo estivesse errado, três dias depois Thompson gemia de dor e apresentava febre, enquanto toda a sua perna ficava vermelha, dolorida e quente ao toque.

Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram uma infecção por Vibrio vulnificus , uma bactéria que vive na água do mar e pode entrar em feridas abertas e começar a corroer o tecido. Em muitos casos, provoca sintomas como dor, vermelhidão e inchaço, mas, em casos graves, a bactéria também pode levar a amputações ou morte.

“Eu disse para eles tomarem cuidado por conta do arranhão. Ficarem atentos, eles voltaram para casa depois de brincar na água sem nenhum problema, mas três dias depois ele disse que sua perna estava doendo muito. Quando ele me mostrou, estava completamente vermelha", disse Tirzah Fletcher, mãe de Thompson.

Fletcher precisou fechar o seu próprio negócio, um spa local, para ficar ao lado do filho na cama, porém, isso deixou a família de nove pessoas sem sua principal fonte de renda. Ela precisou abrir uma página no GoFundMe para as pessoas ajudarem com a despesas médicas.

“Um sistema precisa ser implementado para monitorar os níveis de bactérias nas águas locais. Não quero que isso aconteça com outras crianças. Meu filho tem 1,80 m e pesa 102 kg. E se fosse uma criança de 5 anos que não tivesse força para se defender de algo assim?”, disse.

Os sinais de alerta desse tipo de infecção inclui vermelhidão na pele ou erupção cutânea que rapidamente se torna inchada ou dolorosa, bem como bolhas cheias de líquido, febre, dor e alteração do estado mental.

Em casos graves, as bactérias escurecem a pele, podendo levar a uma amputação, ou podem entrar na corrente sanguínea e causar sepse, uma complicação potencialmente fatal.

Idosos, pessoas com sistema imunológico comprometido e aquelas que consomem frutos do mar são as que correm maior risco.

Esse tipo de infecção também pode ser tratado com antibióticos ou removendo o tecido infectado. Embora seja rara, a infecção está em ascensão e costuma ser fatal.

Fletcher afirma que o filho ainda não está fora de perigo e que precisará de mais cirurgias e antibióticos agressivos para combater a infecção.

Veja também