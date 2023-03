A- A+

Susto Garoto finge estar desacordado para não ir à escola e mãe chama o Samu Menino de 8 anos só acordou quando ouviu médico dizer que precisaria furar o dedo dele com uma agulha

Uma criança de 8 anos fingiu estar desacordada para não precisar ir à escola, na cidade Maringá, no Paraná. A atuação do menino foi tão convincente que a mãe chegou a acreditar que ele estaria inconsciente e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atendê-lo.

Segundo informações do portal R7, por volta das 8 horas da manhã, a mãe da criança ligou desesperada para o Samu relatando estar há mais de uma hora tentando acordar o filho, sem sucesso. Após o chamado, uma equipe composta de médico, enfermeiro e socorrista foi enviada ao local.

Assim que terminou de aferir os sinais vitais da criança, o médico informou à mãe que não havia nada errado com o garoto, mas que precisaria furar o dedo do menino para descartar que ele tivesse tido um desmaio por hipoglicemia, quando há uma baixa de glicose no sangue.

Na hora que ouviu que precisaria ser furado o garoto despertou e revelou que tudo não passava de fingimento e que apenas não queria ir à escola naquele dia.

