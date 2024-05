A- A+

Serra Talhada Garupa morre e condutor de moto fica ferido após colisão com carro de motorista sem habilitação Acidente de trânsito aconteceu por volta das 19h15 desse domingo (5), no km 412,9, em Serra Talhada

Leia também

• Homem contrata garota de programa no Recife, é espancado por grupo e forçado a transferir R$ 14 mil

• Líder religioso é preso por suspeita de estupro e posse sexual contra adolescentes no Recife

• Feira no Recife oferece mais de 1.000 vagas de emprego e estágio; saiba como participar

Uma colisão frontal entre um carro conduzido por uma motorista não habilitada e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



O acidente de trânsito aconteceu por volta das 19h15 desse domingo (5), no km 412,9. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que a moto tenha entrado na contramão da rodovia.



A colisão com o carro de passeio deixou o garupa da moto morto no local. O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Eduardo Campos, na cidade.

Acidente ocorreu na noite desse domingo (5) | Foto: PRF/Divulgação

A PRF também informou que os ocupantes do carro envolvido no acidente não se feriram.

"A motorista era inabilitada, foi autuada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada", afirmou a corporação.

Também estiveram no local o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Veja também

Geral Rumo paralisa parcialmente Operação Sul por conta de chuvas no RS