Homem morre e outro fica ferido após moto ser atingida por caminhão na BR-101

Uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra ferida, na manhã desta terça-feira (16), na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente ocorreu por volta das 7h, no km 80 da pista sentido Cabo de Santo Agostinho.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), vestígio e informações colhidas no local indicam que o motociclista tentava acessar um retorno da via, quando foi atingido por um caminhão que seguia pela rodovia.





Com o impacto da colisão, o garupa da moto morreu no local. Já o condutor da motocicleta ficou ferido, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde.



Acidente aconteceu por volta das 7h. Foto: Divulgação/PRF

O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.



Além da PRF, o Intituto de Criminalística (IC) também está no local. As equipes aguardam a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

