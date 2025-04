Gases depois de comer: saiba como evitar seguindo conselho de um especialista

A- A+

Se você quer reduzir os gases no seu corpo, há um conselho simples dado por especialistas do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (NIDDK) dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH): eles recomendam evitar falar enquanto come.

O estudo publicado pelo NIDDK indica que falar enquanto come ou bebe pode ser um fator que causa mais gases, por isso é aconselhável tentar eliminar esse hábito se você quer se sentir melhor e ter um corpo saudável.

Os especialistas também garantem que o ideal é comer mais devagar e, sempre que possível, sentar-se para comer com calma, tanto no almoço quanto no jantar, em vez de comer com pressa, pois esse pode ser outro motivo para sentir muitos gases no organismo.





Se todas essas dicas não forem suficientes, você também pode começar a colocar em prática a ideia de comer porções menores com mais frequência, em vez de ficar horas sem comer e fazer apenas três refeições grandes por dia, pois exagerar também pode causar gases.



Quantas vezes por dia as pessoas soltam gases, de acordo com especialistas dos EUA?

De acordo com a Clínica Mayo, a maioria das pessoas elimina gases até 20 vezes por dia. Eles até afirmam que arrotar é normal, especialmente durante ou imediatamente após comer. Nesse sentido, há uma série de sintomas que podem indicar que você tem gases no corpo:

Arrotos

Expulsão de gases.

Dor, cólicas ou sensação de nó no abdômen.

Sensação de plenitude ou pressão no abdômen (inchaço).

Aumento visível do tamanho do abdômen (distensão).

"Embora ter gases possa ser desconfortável ou constrangedor, arrotar e evacuar gases raramente são sinal de um problema médico", explicam os especialistas no artigo citado.

