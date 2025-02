Gases, inflamação e perda de sangue: como o álcool pode afetar a saúde do seu intestino

A- A+

Para algumas pessoas, os efeitos do álcool no sistema digestivo são imediatos. Para outras, eles passam despercebidos, mas ainda assim podem estar presentes. O consumo de bebidas alcoólicas pode desequilibrar o microbioma intestinal, causando inchaço, refluxo e irritação.

Especialistas alertam que, além do desconforto momentâneo, os impactos podem trazer riscos à saúde a longo prazo. Confira seis maneiras como o álcool afeta seu intestino:

Refluxo

Beber álcool faz com que os músculos do seu corpo relaxem, incluindo a válvula muscular que isola o estômago do esôfago. Isso pode fazer com que a válvula abra mais do que deveria, permitindo que o ácido estomacal escape para o esôfago.

Isso pode causar azia, dor e outros sintomas de refluxo. Bebidas alcoólicas ácidas (como vinho e cidra) e carbonatadas (como cerveja e alguns coqueteis) podem piorar os sintomas .

Inflamação e sangramento

Mesmo uma noite de bebedeira pode fazer com que o revestimento do seu estômago inflame, levando a sintomas como náusea, dor de estômago ou desconforto por um ou dois dias. O álcool também pode aumentar o risco de sangramento.

Um estudo realizado nos Estados Unidos acompanhou quase 50 mil homens ao longo de 26 anos e revelou que aqueles que consumiam de uma a duas bebidas alcoólicas por dia tinham um risco 67% maior de desenvolver sangramentos gastrointestinais graves, especialmente causados por úlceras no estômago e na parte inicial do intestino delgado, em comparação com os que não ingeriam álcool.

O risco era maior para homens que consumiam álcool regularmente, especialmente bebidas alcoólicas, fora das refeições.

Gases e inchaço

Quando você consome álcool, o estômago absorve uma pequena quantidade, enquanto seus intestinos absorvem ou metabolizam o restante. Mas, se beber rápido demais — em um ritmo maior do que o corpo consegue absorver —, acabará com mais álcool do que o normal misturado aos microrganismos do intestino.

Esses microrganismos podem decompor o álcool em um processo que gera gases e causa inchaço e dor. O uso regular ou excessivo de álcool também pode criar um desequilíbrio nos tipos e quantidades de micróbios que vivem no seu intestino, contribuindo para desconfortos crônicos.

Hábitos intestinais anormais

O álcool puxa água para o intestino, o que pode causar fezes moles. Também pode afetar os nervos na parede intestinal que controlam os movimentos através do seu intestino, geralmente acelerando-os e contribuindo para a diarreia. Beber muito também pode causar ou agravar a intolerância à lactose, porque o álcool pode danificar as células que produzem a enzima que quebra os açúcares naturais do leite.

'Perda de sangue' no intestino

Pesquisas sugerem que até mesmo um único episódio de bebedeira pode tornar seu revestimento intestinal mais permeável, ou "vazado". Isso pode permitir que toxinas do intestino vazem para a corrente sanguínea, causando inflamação ao redor do corpo.

Em um estudo do laboratório do Dr. Szabo, 25 adultos beberam vodka suficiente (misturada com suco de laranja e morango) para levar suas concentrações de álcool no sangue para cerca de 0,08, o limite para dirigir embriagado nos Estados Unidos.

Trinta minutos depois, os pesquisadores descobriram que os participantes tinham níveis aumentados de toxinas do intestino e de marcadores inflamatórios no sangue, enquanto os indivíduos de controle que beberam suco de laranja não tinham.

Risco de câncer

Mesmo níveis baixos de consumo de álcool, como uma dose por dia, podem contribuir para o risco de câncer de várias maneiras por promover processos prejudiciais no corpo que levam à inflamação e danificam DNA, células e proteínas.

