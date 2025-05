Gaslighting médico: especialistas explicam fenômeno em que médicos não acreditam na dor de pacientes

A- A+

Para pessoas com dor ginecológica crônica, a dor pode ser constante, tornando atividades cotidianas como sentar, andar de bicicleta e até mesmo usar roupas íntimas extremamente desconfortáveis. Para muitas dessas pessoas – a maioria das quais se identifica como mulheres – a relação sexual e os exames pélvicos de rotina são insuportáveis.

Endometriose e vulvodínia, ou dor genital crônica, são condições ginecológicas comuns que podem causar dor intensa. Cada uma delas afeta cerca de 1 em cada 10 mulheres americanas. No entanto, muitas mulheres enfrentam ceticismo e manipulação em ambientes de assistência médica quando buscam tratamento para esse tipo de dor.

Sabemos disso muito bem por meio de nossas pesquisas sobre cognição social e sobre como pessoas com problemas de saúde mal compreendidos lidam com conversas difíceis com seus médicos e familiares, bem como por meio do trabalho voluntário junto a pessoas que vivem com essas condições.

O gaslighting médico em torno da dor ginecológica crônica é um problema social complexo, alimentado por lacunas na pesquisa e no treinamento médicos.

'Está tudo na sua cabeça'

Um estudo de 2024 com pacientes que procuraram uma clínica para tratar dor vulvovaginal – dor sentida nos órgãos genitais femininos externos e na vagina – constatou que 45% delas ouviram que "só precisavam relaxar mais" e 39% foram levadas a se sentir "loucas". Impressionantes 55% consideraram desistir de procurar atendimento.

Esses resultados ecoam o que uma de nós — Elizabeth Hintz — descobriu em sua meta-síntese de 2023: pacientes do sexo feminino com condições de dor crônica frequentemente ouvem essa resposta " está tudo na sua cabeça " dos médicos.

Outro estudo acompanhou pacientes em duas grandes cidades dos EUA que buscavam tratamento para dor vulvovaginal. Os pesquisadores descobriram que a maioria das pacientes consultou vários médicos, mas nunca recebeu um diagnóstico . Diante dos desafios de buscar atendimento médico, muitas pacientes recorrem a redes sociais como o Reddit para obter apoio e informações.

Esses estudos, entre outros, ilustram como pessoas com essas condições frequentemente passam anos indo a um médico após o outro em busca de atendimento e ouvindo que sua dor é psicológica ou talvez nem mesmo real. Diante dessas experiências, por que os pacientes continuam buscando atendimento?

— Deixe-me descrever a dor que me levaria a experimentar tantos médicos, exames e tratamentos diferentes. Sexo é como pegar sua área mais sensível e tentar rasgá-la — disse uma paciente com dor vulvovaginal ao seu médico.

Gaslighting médico

Muitos pacientes no mundo todo sofrem com o gaslighting médico, um fenômeno social em que as preocupações com a saúde do paciente não recebem uma avaliação médica adequada e, em vez disso, são minimizadas, atribuídas erroneamente ou descartadas completamente.

O gaslighting médico está enraizado em séculos de preconceito de gênero na medicina. Os problemas de saúde reprodutiva das mulheres foram por muito tempo descartados como psicológicos ou "histéricos". A dor genital e pélvica, especialmente, foi erroneamente atribuída a causas psicológicas em vez de biológicas: um século atrás, os psicanalistas freudianos acreditavam incorretamente que a dor sexual feminina vinha de complexos psicológicos como a inveja do pênis.

Essas visões históricas ajudam a esclarecer por que esses sintomas ainda não são levados a sério atualmente.

Consequências do gaslighting médico

Além do custo físico da dor não tratada, o gaslighting médico pode ter um custo psicológico . Mulheres podem se isolar quando outras pessoas não acreditam na sua dor . Algumas internalizam essa descrença e podem começar a duvidar de suas próprias percepções de dor e até mesmo de sua sanidade.

Esse ciclo de gaslighting agrava o fardo da dor e pode levar a efeitos psicológicos de longo prazo, como ansiedade, depressão e sintomas de estresse pós-traumático. Para alguns, a experiência repetida de serem rejeitados pelos médicos corrói sua confiança no sistema de saúde. Eles podem hesitar em procurar atendimento médico no futuro, temendo serem rejeitados novamente.

Embora algumas condições crônicas de dor ginecológica, como a endometriose, estejam ganhando atenção pública e sendo mais bem compreendidas, essas dinâmicas persistem.

Crise de financiamento

Parte do motivo da falta de compreensão em torno das condições de dor ginecológica crônica é a falta de pesquisas sobre elas. Um exemplo disso é o relatório de janeiro de 2025 das Academias Nacionais dos Estados Unidos constatou que pesquisas sobre doenças que afetam desproporcionalmente as mulheres eram subfinanciadas em comparação com doenças que afetam desproporcionalmente os homens.

Este problema tem se agravado no cenário americano ao longo do tempo. A proporção de financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) destinada à saúde da mulher diminuiu na última década. Apesar dessas disparidades conhecidas, em abril de 2025, o governo Trump ameaçou encerrar o financiamento da Iniciativa de Saúde da Mulher, um antigo programa de pesquisa em saúde da mulher.

Sem financiamento federal sustentável para pesquisas sobre saúde da mulher, condições como endometriose e vulvodínia continuarão mal compreendidas, deixando os médicos no escuro e os pacientes abandonados.

Disparidades nos cuidados

Por mais difícil que seja para qualquer paciente ter sua dor reconhecida e tratada, obter reconhecimento para a dor crônica é ainda mais difícil para aquelas que enfrentam discriminação com base em classe ou raça.

Um estudo de 2016 constatou que metade dos estudantes de medicina brancos entrevistados endossava pelo menos uma crença falsa sobre as diferenças biológicas entre pacientes negros e brancos, como a de que negros têm pele mais espessa ou terminações nervosas menos sensíveis do que brancos.



Os estudantes de medicina e residentes que endossaram essas crenças falsas também subestimaram a dor dos pacientes negros e ofereceram recomendações de tratamento menos precisas.

Estudos mostram que as mulheres são mais propensas a desenvolver condições de dor crônica e relatam dores mais frequentes e intensas do que os homens. No entanto, as mulheres são percebidas como mais emocionais e, portanto, menos confiáveis na descrição de sua dor do que os homens.



Consequentemente, pacientes do sexo feminino que descrevem os mesmos sintomas que os pacientes do sexo masculino são consideradas como tendo menos dor e têm menos probabilidade de receber alívio da dor , mesmo em situações de emergência e com profissionais do sexo feminino . Em comparação com pacientes do sexo masculino, as pacientes do sexo feminino têm maior probabilidade de receber prescrição de atendimento psicológico em vez de analgésicos.

Essas crenças errôneas persistentes sobre gênero e raça são os principais motivos pelos quais a dor dos pacientes é desconsiderada, mal compreendida e ignorada. As consequências reais para os pacientes incluem diagnóstico e tratamento tardios e até mesmo a morte .

Passos práticos para interromper o gaslighting médico

Corrigir esses problemas exigirá uma mudança na formação clínica, de modo a desafiar visões tendenciosas sobre a dor em mulheres e minorias raciais e educar os médicos sobre condições dolorosas comuns, como a vulvodínia. Pesquisas sugerem que a formação médica precisa ensinar os alunos a ouvir melhor as experiências vividas pelos pacientes e a admitir quando uma resposta não é conhecida.

Enquanto isso, as pessoas que navegam pelo sistema de saúde podem tomar medidas práticas ao se depararem com um atendimento indiferente. Elas podem se informar sobre condições de dor ginecológica crônica lendo livros como “Quando o sexo dói: entendendo e curando a dor pélvica ” ou informações educacionais de fontes confiáveis como a Sociedade Internacional para o Estudo da Saúde Sexual da Mulher, a Sociedade Internacional de Dor Pélvica e a Sociedade Internacional para o Estudo da Doença Vulvovaginal.

Embora essas medidas não abordem as raízes do gaslighting médico, elas podem capacitar os pacientes a entender melhor as condições médicas que podem causar seus sintomas, ajudando a neutralizar os efeitos do gaslighting.

Se alguém que você conhece passou por gaslighting médico e gostaria de apoio, há recursos disponíveis.

Organizações como a Associação de Endometriose e a Associação Nacional de Vulvodínia americanas oferecem redes de apoio e informações – por exemplo, como encontrar profissionais de saúde qualificados. Além disso, conectar-se com grupos de defesa de pacientes, como o Tight Lipped, pode proporcionar oportunidades para os pacientes se envolverem na mudança do sistema de saúde.

*Elizabeth Hintz é professora assistente de Comunicação em Saúde da Universidade de Connecticut e Marlene D. Berke é doutora em Psicologia pela Universidade de Yale.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

