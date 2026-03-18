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Espinheiro "A gasolina tá lá fora para tacar fogo com você dentro", ameaça homem que invadiu prédio da ex O suspeito, que descumpriu medida protetiva nesta quarta-feira (18), ameaçou a ex-companheira e a mãe dela em ligação

"Eu tentei derrubar essa porta. A gasolina tá lá fora para tacar fogo com você dentro nessa merda", disse o homem que descumpriu medida protetiva e invadiu o condomínio da ex-companheira no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, na manhã desta quarta-feira (18).

A ameaça foi feita durante uma ligação para a vítima, uma mulher de 39 anos.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, entrou armado no edifício localizado na Rua Santo Elias, mas fugiu ao não conseguir invadir o apartamento da ex-parceira. No áudio da ligação, divulgado pela deputada estadual Delegada Gleide Ângelo nas redes sociais, o homem confirmou as ameaças à mulher.

"Eu vou ser preso. Agora você ou a sua mãe nem se preocupe com seu filho. Isso é uma ameaça", disse durante a ligação.

Ele ainda informou que tentou derrubar a porta de entrada para a residência e que a gasolina estava do lado de fora. O objetivo era retirar o filho da ex-companheira do local antes de atear fogo no apartamento.

"Vocês iam cravejar no fogo do inferno. Tu entendesse ou tu queres que eu escreva? Sua vida, a partir de hoje, é um inferno", ameaça.

Na mensagem, o suspeito ainda garante que, mesmo que seja preso, a mulher se tornará uma vítima do feminicídio. Mesmo que passe 30 anos em cárcere, ele disse que conseguirá alguém "lá de dentro" para matar a ex-companheira e a ex-sogra. Inclusive, afirmou que já entrou em contato com alguém para "resolver o problema" para ele.

"Recado está dado. Eu vou ser preso. Mas mesmo preso, não durma. Eu vou lhe buscar", aterroriza.

Entenda o caso

Um homem invadiu o condomínio da ex-companheira no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Santa Elias. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, estava armado e fugiu.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que a ocorrência de violência doméstica foi registrada pelo 13º BPM e contou com apoio do 11º BPM.

"A PMPE localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo. As diligências seguem em busca do suspeito", ressaltou a corporação.

Ainda de acordo com a PMPE, a vítima, que estava no imóvel, foi retirada em segurança e conduzida à Delegacia de Polícia da Mulher. Já a Polícia Civil de Pernambuco destacou que está investigando a ocorrência contra uma mulher de 39 anos no bairro do Espinheiro.

"As investigações foram iniciadas de imediato e seguem em andamento", afirmou a corporação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado para a ocorrência, enviou uma viatura de salvamento, mas não houve a necessidade de intervenção direta e não registrou feridos.

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