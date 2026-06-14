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Acidente Gaspi: quem foi o youtuber argentino que morreu aos 23 anos em acidente de helicóptero no Rio Além dele, estão entre as vítimas outras cinco pessoas, incluindo o produtor musical norte-americano Oliver Tree e dois pilotos

O youtuber argentino Gaspi morreu aos 23 anos de idade no acidente aéreo entre helicópteros ocorrido no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 14. Além dele, estão entre as vítimas outras cinco pessoas, incluindo o produtor musical norte-americano Oliver Tree e dois pilotos.

Segundo o site Infobae, Gaspi começou a gravar vídeos quando tinha 17 anos de idade, usando terno e gravata para sair às ruas de Buenos Aires fazendo perguntas capciosas e comentários ácidos, buscando situações ao mesmo tempo incômodas e engraçadas. Fez sucesso no YouTube e no TikTok, sendo conhecido pela saudação "Buenas!", seu bordão.

Em 2022, recebeu o prêmio de Youtuber do Ano no Coscu army awards, cerimônia realizada na Argentina (também foi indicado em 2021 e 2025). Nos dois anos seguintes, teria passado por questões de saúde mental que o afastaram da produção de novos vídeos com a mesma frequência.

Em seu aniversário de 22 anos, em 28 de dezembro de 2024, publicou um texto em seu Instagram com diversas reflexões sobre a vida. "Gaspi é um personagem que criei aos 17 anos, me divertindo, como num jogo. Através dele, cheguei a muitas pessoas. Com erros, crescendo e amadurecendo".

"É difícil manter um personagem por tanto tempo sendo tão jovem e estando tão exposto. A exposição é f***. Você se dá conte agora. Quando comecei, era muito menino e parecia uma brincadeira. Mas como você vai ficar são se mostrando diariamente a milhões de pessoas de uma forma que você não é?", prosseguiu.

"A exposição mexeu com a minha cabeça. Estive muito desmotivado, triste, e vivia indo para festas para barrar o que eu sentia. Todos me saudavam, mas vou ser sincero... Nunca me senti tão vazio na minha vida", dizia.

Em março de 2025, tentou retomar os projetos com um vídeo intitulado La Vuelta de Gaspi (hoje, com cerca de 7,5 milhões de visualizações no YouTube).

Meses depois, em julho, participou do La Velada Del Año V, evento que reuniu youtubers em lutas de boxe, quando enfrentou o youtuber espanhol Perxitaa e saiu derrotado.

No dia em que morreu, Gaspi contava com cerca de 700 mil seguidores no TikTok e 2,8 milhões no YouTube - mesmo número de seu Instagram.

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