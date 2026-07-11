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SAÚDE Gastrite autoimune: sintomas da doença de bilionário conhecido mundialmente por buscar juventude Bryan Johnson usou suas redes sociais para falar sobre o diagnóstico

O empresário americano que ficou conhecido mundialmente pela sua busca pela juventude, Bryan Johnson, revelou pelas redes sociais ter descoberto uma doença incurável chamada de gastrite autoimune.

“Meu estômago está devorando a si mesmo”, escreveu ele em uma série de postagens nas redes sociais. E que a doença afeta “2 a 5% da população mundial”, mas que as pessoas não precisariam ficar preocupadas, porque ele iria “lutar para resolver a condição” compartilhando todos os resultados.

Segundo ele, as chances de cura são baixíssimas. “A medicina tradicional admite a derrota, afirmando que nada pode ser feito além de controlar a doença.”

Ele atribuiu o diagnóstico aos seus hábitos alimentares na infância – anos consumindo cereais açucarados, refrigerantes e fast food – combinados com o estresse que o levou a desenvolver depressão crônica na vida adulta.

O que é a gastrite autoimune?

Também conhecida como gastrite atrófica autoimune, ou AIG, ela ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente as células que revestem o estômago. Em alguns casos, o sistema imunológico também ataca o fator intrínseco, uma proteína produzida pelas células do estômago e necessária para a absorção da vitamina B12.

Sem vitamina B12 suficiente, o corpo não consegue produzir glóbulos vermelhos saudáveis. Isso pode levar à anemia perniciosa, uma condição na qual o corpo é incapaz de absorver a vitamina B12 adequadamente. Se não tratada, a deficiência de B12 também pode causar danos aos nervos.

Com o tempo, a doença pode aumentar o risco de complicações graves, incluindo câncer de estômago e tumores neuroendócrinos no estômago.

Especialistas afirmam que a causa da doença ainda é desconhecida, mas que ela costuma afetar mulheres acima dos 60 anos. Pessoas com histórico familiar de gastrite atrófica autoimune ou outras doenças autoimunes, como doença autoimune da tireoide, diabetes tipo 1, doença de Addison e vitiligo, também podem apresentar maior risco.

Pesquisadores também dizem que o microbioma intestinal de uma pessoa pode desempenhar papel importante nas causas da doença, visto que um desequilíbrio na flora intestinal pode aumentar a inflamação e danificar o revestimento do intestino

Sintomas

Normalmente, a doença não apresenta sintomas ou sinais aparentes no início, o que dificulta o diagnóstico. Caso ocorram podem incluir: dor na parte superior do abdômen, azia, inchaço e sensação de saciedade após ingerir uma pequena quantidade de comida.

Com o tempo, os sintomas podem evoluir para: fadiga, falta de ar, fraqueza, problemas de memória e concentração, formigamento ou dormência nas mãos e nos pés, dificuldade de equilíbrio e alterações de humor, como depressão ou ansiedade.

Tratamento

Como não existe cura para a AIG, o tratamento concentra-se no controle dos sintomas, na correção das deficiências vitamínicas e na redução do risco de complicações.

Especialistas afirmam que o inchaço, a dor e outros sintomas digestivos podem ser aliviados com uma dieta saudável rica em nutrientes, vegetais, grãos integrais e frutas. Os pacientes também devem fazer refeições menores e consumir menos alimentos. Evitando sempre aqueles inflamatórios, picantes ou gordurosos.

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