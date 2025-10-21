A- A+

Olinda Gata de moradora de residencial que desabou em Olinda é encontrada com vida Cléo foi localizada na noite dessa segunda (21) em um telhado de uma casa vizinha

A auxiliar de cozinha Sandra Moura, de 54 anos, que estava à procura dos dois gatos de estimação que moravam com ela na residência que desabou, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, encontrou um dos seus animais na noite dessa segunda-feira (20).

A gata Cléo, que ainda não tinha sido vista por Sandra, foi localizada por uma pessoa que tinha ido ajudá-la nas buscas, por volta das 21h dessa segunda (20).

O animal foi encontrado em um telhado das casas vizinhas à residência que desabou. De acordo com Sandra, Cléo não teve ferimentos.

Agora, Sandra aguarda apenas o retorno de Thor, o outro gato. O pet já chegou a aparecer no telhado de uma das casas e foi avistado pela dona e os vizinhos, mas não foi possível realizar o resgate.





Apesar de Thor ainda não ter sido resgatado, Sandra comentou estar aliviada em ter encontrado Cléo e que confia na volta do outro pet.

"Foi uma satisfação, porque o dia todo eu não consegui encontrá-la [Cléo]. Hoje, eu sei que os dois estão vivos: eu estou com ela e daqui a pouco eu encontro Thor para a gente seguir adiante", disse Sandra, visivelmente emocionada.

Sandra Moura comentou o alívio de localizar sua gata | Foto: Davi de Querioz/Folha de Pernambuco

Cachorro encontrado

Também nessa segunda, um cachorro foi resgatado durante a retirada dos entulhos do desabamento que ocorreu em Ouro Preto.

O animal, chamado Nick, foi encontrado com vida pela Defesa Civil de Olinda, por volta das 17h45. Os donos e moradores da vizinhança se emocionaram com o resgate.





O animal estava desaparecido desde a manhã do último domingo (19), quando ocorreu o desabamento no local.

A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda encaminhou o cachorro para a Clínica Amigo Fiel, também no município.

Nick vai passar os primeiros dias de internação e exames sem nenhuma cobrança de valor.

De acordo com Lucas, neto de Genival José de Lima, proprietário dos imóveis e dono do cachorro, o animal se encontra bem e estável.

