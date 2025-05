Gato 'narcotraficante' é 'capturado' após levar drogas para prisão na Costa Rica

Autoridades prisionais da Costa Rica "capturaram" um gato que carregava dois pacotes de drogas - maconha e cocaína, especificamente - presos ao corpo, sendo usado para contrabandear entorpecentes para dentro da prisão de Pococí.



De acordo com o Ministério da Justiça e da Paz da Costa Rica, os seguranças notaram um volume incomum na pelagem do animal e, ao pegá-lo, descobriram os pacotes com drogas: um com 235,65 gramas de maconha e outro com 67,76 gramas de cocaína. Após removerem os pacotes, os agentes apreenderam as drogas e entregaram o animal ao Serviço Nacional de Saúde Animal