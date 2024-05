A- A+

PET Gato recebe diploma honorário da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos Max é homenageado por sua simpatia com alunos e funcionários durante as frequentes visitas ao campus

O gato Max é uma figura conhecida entre calouros, veteranos e funcionários da Universidade Estadual de Vermont, nos Estados Unidos. Simpático e "membro afetuoso", como foi descrito pela instituição, ao pequeno felino foi concedido o diploma honorário. A universidade divulgou a escolha através de seus perfis oficiais nas redes sociais nesta semana.

O gato, de pelugem malhada e preta, mora com a família de humanos numa casa na Seminary Street, que leva diretamente à entrada principal do campus Castleton. A tutora de Max, Ashley Dow, contou em entrevista à AP, como as visitas à universidade começaram, o que o levaram a ser uma celebridade:

“Então ele decidiu que iria para o campus e começou a sair com os estudantes universitários, e eles o amam”, disse, na última quinta-feira.

As idas ao campus começaram há cerca de quatro anos. Max se tornou uma atração entre os alunos, que não perdem a oportunidade de fazer fotos e selfies, incluindo com quem passa próximo à sua casa, contou Ashley à AP. Na publicação no Facebook e no Instagram anunciando a homenagem, a universidade destaca a simpatia do gato.

"Para comemorar, estamos anunciando um ganhador de diploma honorário muito especial. Max, o Gato, é um membro afetuoso da família Castleton há anos. Ele mora com seus maravilhosos proprietários na Seminary Street e adora socializar com amigos fora de Leavenworth. Embora suas aventuras possam ter desacelerado, Max exemplifica o #CastletonWay e estamos honrados em tê-lo como membro da #firstclass da VTSU", diz trecho da mensagem.

A publicação destaca que Max vai receber o título de "Doctor of Litter-ature", uma brincadeira com as palavras, em inglês, literatura e ninhada. Isto após um "um retumbante ronronar de aprovação do corpo docente". A universidade compartilhou a foto do diploma a ser entregue.

“Eu nem sei como ele sabe ir (até a universidade), mas ele sabe”, disse Ashley à AP. Em entrevista ao "Vermont Public", Ashley conta que os estudantes a ajudam a cuidar de Max. Ela se aproximou da comunidade do campus ao compartilharem os cuidados com o gato. A tutora é conhecida entre os estudantes como "a mãe de Max".

“Max estava sendo atacado por gatos selvagens na vizinhança. E eu coloquei cartazes, porque estava perguntando a eles: 'Se vocês virem Max saindo de casa depois das cinco, vocês poderiam trazê-lo para casa?' E os alunos realmente o trouxeram para casa”, diz ela. "Ou eles - eles têm meu número, e eu recebo mensagens de texto de alunos aleatórios, tipo, 'Ele está bem, ele está perto da estufa' e tudo mais. Então, sim, tem sido muito interessante ser a mãe de Max."

Ashley também contou que, num período em que Max parou de frequentar o campus, os estudantes construíram um santuário para ele, incluindo uma foto com moldura. A homenagem ocorrerá na cerimônia de formatura dos alunos neste sábado, segundo a AP. No entanto, Max não participará do evento. Seu diploma será entregue a Ashley posteriormente.

