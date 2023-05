A- A+

O gato que permanecia no Edifício Leme, que desabou parcialmente na noite da última quinta-feira (27), em Olinda, está momentaneamente a salvo. O bichano, segundo moradores da área que acompanham o processo de demolição total da edificação, saiu do prédio e foi para a casa vizinha, que foi interditada devido ao desabamento.



Antes de começar a demolição do edifício nesse domingo (30), o Corpo de Bombeiros havia tentado resgatar o gato, que seria um siamês, nesse domingo. Os bombeiros usaram uma auto plataforma e também colocou ração para atrair o animal, mas sem sucesso. Nesse domingo, a corporação havia conseguido resgatar a cadela Bela.



Segundo moradores da área, em Jardim Atlântico, o siamês saiu do prédio andando, no fim desse domingo, e pulou para a casa vizinha. No imóvel, que também corre risco de desabar, mora um casal de idosos, que estava viajando quando o Leme desabou e ainda não teria retornado.



Nesta segunda de feriado do Dia do Trabalhador, mais uma tentativa de achar alguma vida animal foi feita antes do reinício do trabalho de demolição. A Defesa Civil usou um drone sobre o prédio, mas não foi detectado mais nenhum animal.





