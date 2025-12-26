A- A+

ESPÉCIE EM EXTINÇÃO Gato selvagem considerado extinto é avistado na Tailândia Espécie, que habita o Sudeste Asiático, tinha sido visto pela última vez em 1995

Um gato-de-cabeça-chata, espécie considerada extinta, foi detectado na Tailândia cerca de três décadas depois do último avistamento, informaram autoridades de conservação e uma ONG nesta sexta-feira (26).

Os gatos-de-cabeça-chata, com o tamanho de um gato doméstico, estão entre os felinos selvagens mais raros e ameaçados do mundo.



Esta espécie, que habita o Sudeste Asiático, é considerado em risco de extinção devido à perda de seu hábitat natural. Ele tinha sido visto pela última vez em 1995.

Mas um estudo iniciado em 2024 permitiu, mediante o uso de armadilhas fotográficas, realizar 29 avistamentos no Santuário de Vida Selvagem Princesa Sirindhorn, no sul do país, segundo o Departamento de Parques Nacionais, Vida Silvestre e Conservação da Flora da Tailândia (DNP) e a ONG Panthera, dedicada à preservação de felinos selvagens.





"Esta redescoberta é, ao mesmo tempo, emocionante e preocupante", declarou à AFP Kaset Sutasha, veterinário e pesquisador da Universidade de Kasetsart, ao ressaltar que a fragmentação do hábitat desta espécie a tornou cada vez mais "isolada".

Por enquanto, não foi possível determinar quantos indivíduos foram vistos no âmbito deste estudo, pois esta espécie não apresenta traços distintivos, o que dificulta sua contagem.

No entanto, os avistamentos sugerem uma concentração relativamente alta de gatos-de-cabeça-chata, declarou à AFP Rattapan Pattanarangsan, encarregado do programa de conservação da Panthera.

As imagens mostram uma fêmea e sua cria, um sinal animador para esta espécie, que tem apenas um filhote por vez.

Noturno e arisco, o gato-de-cabeça-chata costuma viver em ecossistemas úmidos, como turfeiras e manguezais de água doce, entornos extremamente difíceis de acessar para os pesquisadores, explicou Rattapan.

Em nível global, a União Internacional para a Conservação da Natureza estima que existam cerca de 2.500 gatos-de-cabeça-chata na natureza, e classifica a espécie como em risco de extinção.

Na Tailândia, há tempos a espécie constava como "provavelmente extinta".

As florestas pantanosas tailandesas têm sofrido forte fragmentação, em grande medida devido à expansão agrícola, explicou Kaset, que não participou do estudo, mas pesquisa os felinos selvagens há anos.

Os gatos-de-cabeça-chata também estão ameaçados por doenças transmitidas por animais domésticos.

Kaset destacou que a descoberta traz esperanças para o futuro da espécie, mas não representa mais que um "ponto de partida" para os esforços de conservação que será preciso mobilizar.

"O que virá a seguir é o mais importante: como permitir que coexistam conosco de forma sustentável, sem estarem ameaçados", destacou o especialista.

