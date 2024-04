A- A+

SENSIBILIDADE ANIMAL Gatos e cachorros conseguem sentir a chegada do terremoto momentos antes; entenda Estudos ainda não chegaram a resposta conclusiva sobre a sensibilidade dos sentidos dos animais a desastres naturais

Um terremoto de 7,5 na escala Richter atingiu uma região próxima a Taiwan, na noite de ontem (2), no fuso horário do Brasil. Alguns registros na internet afirmam que animais agiram de forma estranha (mudando de local ou se escondendo) momentos antes dos tremores acontecerem. É reconhecido cientificamente a sensibilidade sensorial de gatos e cachorros, mas como é feita essa detecção por eles?

Como a ciência explica isso?

Uma pesquisa feita pelo Research Centre for Geosciences e o Institute of Earth and Environmental Science da Alemanha avaliou 180 casos de "previsões" feitas por animais. De acordo com os especialistas, existem dois tipos de ondas associadas aos tremores de terra.

As ondas P, são as primeiras a serem emitidas em um terremoto. Desta forma, viajam a partir do epicentro em uma velocidade de quilômetros por segundo;

Em seguidas, ocorrem as ondas S, consideradas secundárias, que fazem o chão estremecer.

Enquanto os humanos somente conseguem sentir as ondas S, segundo o estudo, os animais poderiam detectar as ondas P. Desta forma, eles estariam cientes do que estaria por vir antes. Contudo, os pesquisadores concluíram que os dados avaliados ainda são incompletos, portanto, não é possível afirmar que os eles realmente previram os terremotos.

Segundo uma reportagem da BBC, há relatos que marcam a Grécia Antiga sobre a capacidade de pressentir eventos naturais dos por animais. Por outro lado, cientistas especialistas no tema ainda não chegaram a respostas conclusivas sobre todos os fatores que influenciam no "sexto sentido" envolvido na reação adiantada dos bichos.

Veja também

ACIDENTE Político turco morre após varanda cair durante festa por eleição na Turquia; vídeo