DOENÇA Gatos morreram após ingerir leite de vacas infectadas com gripe aviária, aponta relatório Mais da metade dos 24 felinos de fazenda morreram, segundo relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças

Gatos que habitavam os arredores de uma fazenda texana onde vacas testaram positivo para a gripe aviária morreram após ingerir o leite dos animais, aponta um relatório publicado, nesta terça-feira (30), pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Os gatos começaram a adoecer um dia depois dos funcionários da fazenda notarem que as vacas estavam adoecendo. Mais da metade dos 24 gatos do local morreram, segundo o estudo.

"Grandes quantidades do vírus da gripe" aviária foram encontrados em amostras dos cérebros e pulmões dos felinos. Lesões microscópicas típicas de infecções virais também foram identificadas.

Na semana passada, a A FDA, agência que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, encontrou fragmentos do vírus H5N1, da gripe aviária, em 20% das amostras de leite testadas no país. A constatação ocorreu após a descoberta da circulação do vírus em rebanhos de vacas leiteiras no país.

A doença parece ter contaminado vacas leiteiras do Texas, Kansas e Novo México, nos Estados Unidos. A informação foi relatada aos órgãos competentes na semana passada, e é a primeira vez que o subtipo viral é documentado em gado. De acordo com a revista Science, cientistas avaliam e presumem que esta é a mesma cepa da gripe que matou milhões de aves pela doença.

Segundo a publicação, as infecções no gado causaram estragos no leite e situações limítrofes, principalmente para animais mais velhos. É avaliada também que a contaminação pode ter ocorrido após o aparecimento de aves mortas em algumas fazendas e, apesar de ser uma situação atípica e alarmante, as autoridades de saúde pública descartam riscos graves para seres humanos.

