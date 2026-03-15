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GUERRA Hospital de Gaza informa que bombardeio israelense deixou oito policiais mortos Ataque, neste domingo (15), se deu em Zawaida, centro de Gaza

Um hospital de Gaza informou que recebeu os corpos de oito pessoas, mortas neste domingo(15) em um ataque israelense contra um veículo policial no centro do território.

“Chegaram oito mártires como consequência do ataque contra um veículo policial na localidade de Zawaida, no centro da Faixa de Gaza”, indicou em um comunicado o Hospital Al-Aqsa.

O Ministério do Interior de Gaza, sob autoridade do movimento islamista palestino Hamas, confirmou o balanço e afirmou que os mortos eram policiais, entre eles o chefe da província central, o coronel Iyad Abu Yousef.

A Defesa Civil de Gaza registrou quatro mortos em outro bombardeio israelense.





Segundo o porta-voz do Hamas, Hazem Qasem, “quatro civis, entre eles uma mulher grávida”, perderam suas vidas no campo de refugiados de Nuseirat (centro).

Questionado pela AFP sobre esses dois ataques, o Exército israelense indicou que está “verificando” as informações.

Uma delegação do Hamas no Cairo se reuniu neste domingo com o diplomata búlgaro Nikolai Mladenov, designado pelos Estados Unidos. “Abordaram as violações, incursões e crimes israelenses em curso”, indicou uma fonte do movimento.

Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violar o frágil cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra.

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