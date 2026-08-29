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Guerra

Gaza pode deixar de existir para sempre, diz chefe do Conselho da Paz de Trump

De acordo com Mladenov, a divisão do território - com metade sob controle total de Israel e a outra metade concentrando a população em uma área reduzida - pode tornar o processo irreversível

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Um palestino carregando uma criança caminha ao lado de um prédio destruído em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 31 de julho de 2026Um palestino carregando uma criança caminha ao lado de um prédio destruído em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 31 de julho de 2026 - Foto: Bashar Taleb/AFP

A Faixa de Gaza "pode deixar de existir para sempre" caso a situação atual no território permaneça inalterada, afirmou o chefe do Conselho da Paz do governo Donald Trump, Nikolay Mladenov, em entrevista à emissora Al Jazeera, na sexta-feira (28).

De acordo com Mladenov, a divisão do território - com metade sob controle total de Israel e a outra metade concentrando a população em uma área reduzida - pode tornar o processo irreversível.

O representante declarou que, sem a atenção da comunidade internacional para as condições dos 2 milhões de palestinos na região, que já enfrentavam conflitos e bloqueios antes de 7 de outubro 2025 - quando o grupo armado Hamas liderou um ataque surpresa contra o sul de Israel a partir da Faixa de Gaza -, não haverá possibilidade de retomar um caminho crível para a resolução do conflito.

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Mladenov afirmou ainda que a permanência da crise humanitária estabelece as bases para futuros desdobramentos de segurança e confrontos militares.

O integrante do conselho questionou a viabilidade de conter o risco de radicalização entre crianças e jovens que crescem em acampamentos de refugiados após a destruição de residências e a morte de familiares no conflito.

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