Gaza registra quase 200 mortes e 325 feridos nas últimas horas

Pelo menos 195 pessoas perderam a vida e 325 ficaram feridas nas últimas 24 horas devido aos ataques do exército israelense em Gaza. A maioria das vítimas são crianças e mulheres, disseram fontes ligadas à saúde para o português Diário de Notícias nesta quinta-feira. O conflito entre Israel e Hamas começou em outubro desse ano, quando terroristas invadiram o país vizinho e vitimaram mais cerca de 1.200 pessoas.

Segundo a imprensa palestina Wafa, os bombardeios recentes das forças de Israel atingiram Deir al-Balah e o campo de refugiados Maghazi, os dois próximos a um enclave costeiro. Relatos de palestinos indicam um ataque a um carro que levava pessoas feridas.

Mais uma investida israelense teria resultado em pelo menos sete mortes em outro campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza. Já no Sul, Khan Yunis foi alvo de bombardeios aéreos e de artilharia que culminaram em dezenas de fatalidades. Cerca de 30 pessoas foram mortas após ofensiva das IDF perto de um hospital na última quarta-feira.

A imprensa palestina relata cerca de três ataques nessa mesma região em um intervalo de uma hora. Veja:

Urgent: 10 martyrs and 12 wounded in a bombardment near the PRCS Al-Amal Hospital in #KhanYounis.

This is the third targeting of the hospital surroundings in less than an hour.#AlAmalHospital#KhanYounis #NotATarget pic.twitter.com/dgpPw0r5nz