Geladeira portátil é aliada de caminhoneiros em longas viagens

Muito provavelmente, todo caminhoneiro experiente já passou por um cenário de longa viagem onde não há nenhuma bebida gelada por perto, e nem uma loja de conveniência próxima para fazer uma parada. Muitas rodovias brasileiras têm quilômetros de percurso sem grande estrutura de apoio, o que exige que o motorista esteja preparado para esse e outros imprevistos.

No caso de faltar água gelada, que prejudica a hidratação do profissional, há sempre a possibilidade de improvisar o estoque de bebidas geladas com o tradicional cooler de gelo que é mantido na carroceria do caminhão. Porém, em viagens mais longas, esse método acaba logo perdendo a utilidade, afinal, o gelo derrete. E é justamente neste momento que surge a busca por uma boa geladeira portátil.

O planejamento é a melhor solução para esses casos e a colocação de um refrigerador de caminhão de 12 volts na cabine é uma alternativa que vem se tornando cada vez mais popular entre os motoristas. Com fácil instalação, necessitando apenas de um espaço reservado para seu armazenamento e a disponibilidade de uma tomada auxiliar, o aparelho é bastante viável para

As geladeiras deste tipo são a melhor opção - especialmente para quem passa muito tempo na estrada - porque são portáteis (portanto, podem ser usadas em diferentes veículos), variam em tamanho e capacidade de pequeno a grande, são eficientes e, o mais importante, são capazes de manter a temperatura consistente determinada pelo usuário (algumas unidades ainda possuem freezers e aquecedores opcionais).

Algumas versões são mais simples, outras têm recursos mais elaborados – como espaços de armazenagem distintos - e, é claro, variam em custo, dependendo de fatores como tamanho, capacidade, entre outros. Ou seja, é um investimento que merece atenção para gerar, de fato, uma economia no cotidiano do profissional.

Antes da compra, é importante ter em mente as necessidades e o espaço disponível para armazenamento do dispositivo. Além disso, vale a pena verificar se haverá necessidade de uma bateria extra – ideal para quem faz viagens longas seguidas – ou de acessórios que mantêm o aparelho fixado no lugar.

