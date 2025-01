Gelo marinho na Antártica volta a se recuperar após mínimos históricos

A- A+

A extensão do gelo marinho da Antártica se recuperou em dezembro após um longo período de baixas recordes, de acordo com cientistas americanos, dando uma pausa nas especulações de que o continente gelado da Terra pode estar passando por mudanças permanentes.

A taxa de perda de gelo marinho durante os meses mais quentes da primavera, novembro e dezembro, diminuiu para níveis bem abaixo da média, informaram os dados do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos EUA (NSIDC) em um comunicado na terça-feira.

Essa constatação ocorreu após um “período prolongado de baixas diárias recordes ou quase recordes” em 2023 e 2024, os anos mais quentes já registrados devido ao aumento da temperatura global impulsionado pelas mudanças climáticas.

No final de 2024, essas perdas foram revertidas, pois a extensão do gelo marinho se recuperou para 7,3 milhões de km2, encerrando o ano muito próximo da média de 1981 a 2010, disse o NSIDC.

“Isso ilustra claramente a alta variabilidade da extensão do gelo marinho antártico”, disse.

Com o aumento da temperatura dos oceanos devido ao aquecimento global causado pelo ser humano, as camadas de gelo da Antártica estão derretendo, ameaçando o aumento global do nível do mar e colocando em risco as comunidades costeiras.

Os recordes de temperatura do oceano, tanto na superfície quanto nas profundezas, foram quebrados desde 2023, impulsionados em parte pelo fenômeno El Niño, que aumentou o calor em todo o mundo.

Desde meados de 2016, os cientistas têm se preocupado com o fato de que o aquecimento global pode estar provocando mudanças mais duradouras na quantidade de gelo marinho que se forma ao redor do continente mais frio do mundo.

O NSIDC observou que esse “pensamento de mudança de regime” ganhou força especialmente depois de um período persistente de gelo marinho abaixo da média e de altas “dramáticas” ou quase recordes em 2017, 2023 e 2024.

“A recente desaceleração na perda de extensão em dezembro dá um certo alívio a essa ideia”, disse ele, embora tenha advertido que uma recuperação de um mês não foi suficiente para contradizer completamente a teoria.

