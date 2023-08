Gelo, óleo e álcool: veja o que não fazer caso tenha uma queimadura solar

A- A+

Qualquer especialista em beleza sabe que o banho de sol é prejudicial à pele e que uma queimadura solar é um problema sério que pode ter consequências a longo prazo. No entanto, todos os anos, os dermatologistas tratam uma infinidade de eritemas solares. Antes de se saber da importância da proteção solar, as queimaduras solares eram a porta de entrada para o bronzeamento.

Mas agora não há desculpa. Sabe-se que não existe bronzeado saudável e como é importante usar um protetor solar de amplo espectro e FPS alto para nos proteger da radiação solar, que, no pior dos casos, causa câncer de pele. Uma condição que, segundo a Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia (AEDV), aumentou 40% nos últimos quatro anos. Mas o que exatamente é uma queimadura?

“É uma reação inflamatória aguda e visível na pele devido à exposição excessiva à radiação ultravioleta, especificamente aos raios UVB. Ocorre quando ultrapassamos o tempo de exposição ao sol e a melanina, o pigmento que dá cor à pele e a defende dos raios solares, não pode mais nos proteger", explica Teresa Fernández Morano, dermatologista membro do Grupo Espanhol de Dermatologia Estética e Terapêutica (GEDET).

Especialistas destacam a importância de entender o bronzeamento como um mecanismo de proteção contra queimaduras solares e não como um hábito saudável. “Existe a consciência solar, mas mesmo assim, todos os anos trato muitas pessoas com queimaduras. A principal razão é que, embora apliquem protetor solar, não usam a quantidade adequada ou reaplicam a cada duas horas”, explica Amparo Rodríguez, diretor do Centro Dermatológico Amparo Rodríguez.

Erros como adormecer, sair da água e não reaplicar o protetor, transpiração excessiva ou esfregar a pele com a toalha reduzem a ação do protetor solar mais potente. E é aí que nos queimamos. “A primeira coisa que encontramos é o eritema, uma vermelhidão da pele que fica quente ao toque. A vasodilatação dos capilares causa inflamação e danos na área. A vermelhidão é o primeiro sinal de uma queimadura solar leve e geralmente começa a ser percebida quatro horas após a exposição ao sol. Pode durar dois ou três dias e costuma ser doloroso”, afirma Mateo González Carrascosa da Clínica Premium Marbella.

Mas há eritemas mais graves. “O segundo grau danifica a epiderme e atinge a próxima camada da pele, a derme. O sintoma mais comum é o aparecimento de bolhas que podem deixar cicatriz. Nas queimaduras de terceiro grau, os danos atingem camadas e tecidos mais profundos da pele e o aparecimento de bolhas pode ser acompanhado de exsudação purulenta", afirma Ana Laura Vázquez, técnica em Cosmetologia Médica e consultora de Skincare da MayStar.

Devemos ir ao médico “se a queimadura for acompanhada de bolhas que cobrem mais de 20% do corpo. Se houver febre alta, calafrios, desorientação ou náusea. Se a área apresentar sinais de infecção, como inchaço ou pus, ou bolhas que ficam amarelas ou vermelhas com o tempo. Ou se a queimadura não responde aos cuidados em casa e apresenta má evolução”, diz Teresa Fernández.

Felizmente, há várias coisas que você pode fazer para aliviar a queimadura e acelerar o processo de cicatrização.

Fuja imediatamente do sol

Assim que detectamos uma vermelhidão na pele, acompanhada de coceira, é importante interromper a exposição ao sol até que ela esteja completamente curada.

"As queimaduras solares são causadas pela exposição à radiação ultravioleta tipo B (RUVB), e é a radiação que incide perpendicularmente sobre o planeta durante, sobretudo, o meio-dia (das 12h às 16h). De fato, se estivermos expostos a essas horas do dia, mesmo com um filtro solar alto, o risco de eritema é muito alto. Essa queimadura danifica a camada mais superficial da pele, que geralmente descama e dá lugar a uma nova epiderme. Mas o DNA celular fica permanentemente danificado, aumentando as chances futuras de sofrer de câncer de pele”, diz Ana Laura Vázquez.

Refresque a pele

O próximo passo depois de fugir do sol é obter algum alívio refrescante o mais rápido possível. Como aconselha Mateo González, “o mais importante é resfriar a área com pequenos banhos de água fria, evitando que o jato atinja a pele abruptamente. Nunca aplique gelo diretamente na queimadura porque pode causar mais danos."

Teresa Fernández destaca que “os banhos de água fria também ajudam a eliminar qualquer resíduo de cloro ou sal que pode irritar ainda mais a pele. Também é preciso evitar usar sabonete forte ou esfregar a área para não causar mais irritação.”

Aplique compressas encharcadas de água ou soro fisiológico

Se a queimadura nos incomoda, também podemos aliviar a zona aplicando "compressas embebidas em soro fisiológico ou um spray de água termal calmante e deixando-as actuar na zona ardida durante meia hora", explica a médica Dolores Antón.

Aumente sua ingestão de água

A pele queimada precisa de hidratação adicional para repor os fluidos perdidos. “É hora de aumentar a ingestão de água e alimentos que a contenham, como melão, melancia ou pepino. No caso de um golpe de calor significativo, também podem ser tomados sais de hidratação oral”, explica Inma Riu, farmacêutica especialista em dermofarmácia.

Também hidrate-se por fora

Após o banho devemos aplicar a hidratação com a pele ainda úmida para reter o máximo de água. “ Cosméticos pós-solRicos em ativos refrescantes, cicatrizantes e antioxidantes, são muito eficazes. Claro, você deve evitar produtos que incorporem anestésicos tópicos como lidocaína ou benzocaína, porque como a barreira da pele é altamente alterada, eles podem causar alergias e irritações, afirma Mateo González.

Para a Dolores Antón, "combinar cosméticos pós-solar com uma emulsão hidratante e reparadora rica em ácido hialurônico e bisabolol consegue acelerar a sensação de bem-estar da pele". No caso de queimaduras mais graves que requerem atenção médica, “existem remédios mais potentes, como o uso de cremes corticosteróides, mas sempre devem ser prescritos por especialistas”, esclarece Teresa Fernández Morano.

Use roupas largas

Pode parecer óbvio quando se trata de uma queimadura, mas "evite esfregar a pele da roupa e procure roupas que não sejam apenas largas, mas também macias, respiráveis e o mais cobertas possível", diz Amparo Rodríguez.

Aplique aloe vera

Queimadura solar e aloe vera são sempre uma boa combinação. “O efeito refrescante do gel dessa planta acelera a cicatrização de queimaduras. Mas recomendo usá-lo em produtos cosméticos”, aponta Amparo Rodríguez. Como destaca Ana Laura Vázquez, “o aloe vera introduzido na cosmética funciona muito bem porque tem princípios ativos muito interessantes como alantoína, saponinas, minerais, vitaminas E, C e A e aminoácidos”. Mas podemos aplicar a planta diretamente na pele? "Desde que a planta esteja bem limpa, sem vestígios de terra", diz González.

Remédios com iogurte, vinagre e pepino

Com os remédios caseiros é preciso ter cuidado porque a barreira da pele fica alterada e tudo é absorvido e fica mais irritado. “A gaze embebida em leite, rica em ácidos graxos com propriedades calmantes, alivia a dor nas áreas afetadas. São depositados na pele e deixados agir por quinze minutos. O iogurte contém proteínas que ajudam a manter a pele úmida. É aplicado, deixado agir por quinze minutos e removido suavemente com água fria", explica.

"Uma infusão com taninos de chá, malva ou camomila também é útil. Deixe esfriar tampado na geladeira e pode adicionar duas ou três colheres de sopa de glicerina. Esta solução é aplicada com panos de algodão na área afetada por quinze minutos. Ao aplicar as plantas diretamente na pele, cuidado com alergias ou reações, uma vez que a maioria dos alérgenos são encontrados em plantas. Além do aloe vera, o pepino também ajuda a restaurar a pele. As fatias podem ser aplicadas diretamente ou passadas no liquidificador para obter uma textura fácil de espalhar. Deixa-se agir por quinze minutos e retira-se com água fria”, aconselha a técnica de cosmetologia médica, Ana Laura Vázquez.

Se houver bolhas ou feridas, "o vinagre pode ajudar muito porque tem poder antisséptico, antibacteriano e calmante, mas é preciso reduzir muito com água para evitar que arda ou incomode muito", diz González. aconselha a técnica em cosmetologia médica, Ana Laura Vázquez. Se houver bolhas ou feridas, "o vinagre pode ajudar muito porque tem poder antisséptico, antibacteriano e calmante, mas é preciso reduzir muito com água para evitar que arda ou incomode muito", diz González. Se houver bolhas ou feridas, "o vinagre pode ajudar muito porque tem poder antisséptico, antibacteriano e calmante, mas é preciso reduzir muito com água para evitar que arda ou incomode muito", afirma González.

Resista à tentação de coçar a pele descamada

A camada superficial da pele começa a se desfazer três a quatro dias após a queimadura, à medida que o corpo se livra das células danificadas. “Embora sua capacidade de substituir a pele danificada por uma nova possa ser reconfortante, não devemos nos enganar. Os danos decorrentes da exposição prolongada e intensa à radiação solar são cumulativos. Se houver descamação, o ideal é hidratar a pele. Se puxarmos ou coçarmos podemos irritar mais, causar um tom desigual e infeccionar a área”, diz Fernández Morano. É importante não se expor ao sol até que a queimadura esteja completamente curada, o que geralmente ocorre em uma semanaTenha muito cuidado ao manusear os frascos

As bolhas não podem ser removidas ou estouradas porque tendem a infeccionar. “Se uma bolha estourar sozinha, podemos aplicar um curativo macio e gaze para prevenir a infecção. Mas nunca é preciso quebrá-los, nem puxá-los ou coçar a área, porque só conseguiremos abrir feridas, deixar cicatrizes e aumentar o risco de infecção”, explica Mateo Carrascosa.

Proibido aplicar álcool, gelo e óleo

Embora para acalmar a queimação na área que você deseja aplicar gelo, na verdade não é uma boa ideia. Como indica Teresa Fernández, "o gelo na queimadura causa vasoconstrição e piora a lesão". “Não podemos colocar álcool ou produtos muito oclusivos como óleo que obstruem os poros e complicam o problema”, diz Carrascosa.

Finalmente, evita que aconteça novamente

Erros, banhos de sol nas horas de máxima radiação e aplicação de quantidade inadequada de produto são as principais causas de queimaduras. Como garante Amparo Rodríguez, “com o protetor, é melhor ir longe do que ficar aquém. Para acertar, recomendo seguir a técnica dos dois dedos (indicador e médio) cobertos de creme. Dito isto, devemos aplicar dois no rosto, pescoço e cabeça; dois para cada braço; dois para cada perna (coxa, panturrilha e pé); quatro para as costas e quatro para o tronco. E tenha muito cuidado para não esquecer áreas como orelhas, pescoço ou peito do pé. É importante usar chapéu e reaplicar o protetor solar a cada duas horas, principalmente depois de nadar ou suar."

