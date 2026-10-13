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Igreja Católica Gemelli, o hospital dos pontífices Leão XIV, de 71 anos, será internado nesta terça-feira (13) e ficará aproximadamente uma semana no grande hospital da zona noroeste de Roma, que tem um quarto reservado para os papas

O Hospital Gemelli de Roma, onde o papa Leão XIV será operado para retirar um nódulo do pulmão, é o preferido dos pontífices. João Paulo II chamava o local de "Vaticano III".

O sumo pontífice, de 71 anos, será internado nesta terça-feira (13) e ficará aproximadamente uma semana no grande hospital da zona noroeste de Roma, que tem um quarto reservado para os papas.

Seu antecessor, Francisco (2013-2025), foi internado quatro vezes neste centro médico por diversos problemas de saúde: uma cirurgia de hérnia abdominal em junho de 2023, uma infecção respiratória em março do mesmo ano, uma cirurgia no intestino em julho de 2021 e uma pneumonia bilateral em 2025, poucas semanas antes de sua morte, aos 88 anos.

Durante a última internação, que se prolongou por cinco semanas, o saguão do hospital foi cenário de coletivas de imprensa dos médicos diante de câmeras do mundo inteiro.

No dia da alta, em março de 2025, Francisco apareceu visivelmente debilitado em uma varanda do hospital, imagem que correu o mundo.

João Paulo II, que dirigiu a Igreja Católica de 1978 até sua morte, em 2005, foi internado nove vezes no Gemelli, onde passou um total de 153 dias.

Ele disse uma vez, em tom de brincadeira, que a Praça de São Pedro era o "Vaticano I", a residência papal de verão de Castel Gandolfo o "Vaticano II" e o Gemelli o número três.

As repetidas e prolongadas internações de João Paulo II no Gemelli levaram o Vaticano a construir um apartamento no último andar do hospital, ao qual se chega por um corredor vigiado por policiais italianos e pela gendarmaria do Vaticano.

Segundo a imprensa italiana, a suíte de paredes brancas é mobiliada de maneira simples.

Além do quarto do papa, há uma sala de reuniões para a equipe médica, uma cozinha, um banheiro e áreas de descanso. O andar também possui uma pequena capela.

O maior hospital de Roma

A suíte papal foi criada em maio de 1981, quando João Paulo II foi internado às pressas após levar um tiro na Praça de São Pedro, um ataque executado pelo turco Mehmet Ali Agca.

O pontífice polonês passou por uma cirurgia de quase seis horas para retirar uma bala do abdômen.

João Paulo II foi hospitalizado várias vezes no Gemelli, mas morreu no Vaticano em 2 de abril de 2005. O antecessor de Francisco, Bento XVI, nunca esteve no Gemelli, ao menos oficialmente.

Inaugurado em 1964, o Hospital Gemelli, cujo nome completo é Fundação Policlínica Universitária Agostino Gemelli, é o maior hospital de Roma. Segundo o site oficial, emprega mais de 5.000 pessoas.

O hospital é parte da Universidade Católica do Sagrado Coração, uma instituição fundada em 1921 em Milão e considerada a maior universidade católica da Europa, com vários campi espalhados pela Itália.

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