Pernambuco Gêmeos de 17 anos morrem afogados em canal de transposição do São Francisco em Floresta, no Sertão Vítimas foram identificadas como Dimas e Damião Souza da Silva

Dois irmãos gêmeos morreram afogados em um canal de transposição do Rio São Francisco, na zona rural do município de Floresta, no Sertão de Pernambuco.

As vítimas foram identificadas como Dimas e Damião Souza da Silva, de 17 anos. O caso aconteceu nesse sábado (18).

Segundo a Polícia Civil do Estado (PCPE), com informações de testemunhas, os gêmeos e um adolescente de 12 anos estavam caminhando próximo ao canal, quando um deles pulou na água.

Em seguida, o irmão percebeu o afogamento, pulou para ajudar, mas também se afogou. O adolescente que acompanhava os garotos tentou resgatá-los com uma vara de madeira, mas não conseguiu.

Os gêmeos morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina, também no Sertão do Estado.

A PCPE informou que o caso foi registrado na Delegacia de Petrolândia e que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

