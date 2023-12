Gêmeos de 5 anos morrem misteriosamente em Nova York

A- A+

A Polícia de Nova York investiga a morte de um casal de gêmeos de cinco anos que foram encontrados mortos na última segunda-feira em um apartamento no Bronx. Segundo informações do canal americano NBC, as crianças estavam espumando pela boca e pelo nariz quando foram achadas. De acordo com a polícia, elas estariam doentes há vários dias e chegaram a ir à escola, mas foram mandadas de volta para casa. Exames toxicológicos ainda estão pendentes.

O menino apresentava sintomas de resfriado, com vômitos e secreção de muco verde. Já a menina também tinha vômitos, além de uma infecção no ouvido e agia de forma irracional, segundo a polícia. O menino já havia sido diagnosticado com necessidades especiais, enquanto a irmã estava em processo de diagnóstico.

O departamento de polícia disse que não havia sinais de crime, estrangulamento ou ferimentos nas crianças, e nem histórico de violência doméstica por parte de ninguém na casa. O ar do local foi testado para possíveis sinais de monóxido de carbono, mas nada foi encontrado.

Segundo a NBC, a polícia disse não haver sinais de narcóticos ou de instrumentos para o consumo de drogas dentro de casa.

