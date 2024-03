A- A+

SAÚDE Gêmeos nascem com 22 dias de diferença em hospitais distintos, no Reino Unido; entenda O caso aconteceu na região de Manchester, na Inglaterra, em março de 2021, mas veio à tona agora após a mãe dar uma entrevista em que defende ter sido o relato do mais longo tempo entre o parto de dois gêmeos no Reino Unido

Uma mulher deu à luz aos dois filhos gêmeos de uma forma inusitada: com 22 dias de diferença entre os nascimentos e em hospitais distintos. O caso aconteceu na região de Manchester, na Inglaterra, em março de 2021, mas veio à tona agora após a mãe dar uma entrevista em que defende ter sido o relato do mais longo tempo entre o parto de dois gêmeos no Reino Unido.

Na época, Kayleigh Doyle estava com apenas 22 semanas e meia de gestação, menos de seis meses, quando sua bolsa estourou. Ela foi levada ao Hospital Royal Oldham e permaneceu cinco dias em observação antes de, naturalmente, parir o primeiro gêmeo, Arlo. Os médicos disseram a ela que o segundo filho era esperado “nas próximas horas”, mas se surpreenderam quando as contrações da britânica pararam.

O pequeno Arlo pesava apenas 0,5 kg quando nasceu, e não resistiu. Foi dito à Kayleigh que seu outro filho provavelmente também não sobreviveria, e a britânica permaneceu em observação. Depois de cinco dias em que as contrações não retornavam, os médicos decidiram mandá-la para casa.

— Comecei a marcar consultas com outro médico no Hospital St Mary's,e ele não conseguia acreditar no tamanho do intervalo que estava começando a ficar — contou ao tabloide britânico The Mirror.

Ela disse ainda como foi passar por aquela angústia ao mesmo tempo em que lidava com a morte do primeiro filho:

— Acho que todos nós entramos em modo de sobrevivência. Mas eu ainda achava muito irritante quando um dos meus médicos me perguntava onde estava o "gêmeo um". Compramos o dobro de tudo para os bebês - dois berços, um carrinho de bebê com dois assentos. Foi difícil ver as mães de gêmeos que eu seguia no TikTok registrando todos os seus marcos.





22 dias após o nascimento de Arlo, os médicos descobriram que Kayleigh havia sofrido um descolamento da placenta, quadro grave em que a placenta se separa do revestimento do útero, e recomendaram que ela fosse submetida a uma cesariana.

Foi quando nasceu Astro, pesando apenas 1 kg e com alguns problemas cardíacos e de visão. No entanto, contrariando as expectativas, o segundo filho sobreviveu e hoje está bem e com dois anos de idade.

Em relação ao que levou à sua bolsa estourar tão cedo em primeiro lugar, a britânica contou que não havia sofrido nenhuma complicação até então durante a gravidez:

— Eu estava ciente de todos os riscos de ter gêmeos. Cheguei a pagar consultas particulares com um clínico geral porque estava muito preocupada com complicações.

Quando cheguei às 22 semanas e meia, eu estava na cama e de repente tive a pior dor de toda a minha vida. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, então fui ao banheiro no andar de baixo e minha bolsa estourou.

Após o parto de Arlo, os médicos disseram que a causa provável foi um coágulo de sangue na placenta. Esses bloqueios podem impedir o fluxo de sangue que está sendo fornecido ao feto, e causar a complicação.

Desde o nascimento dos gêmeos, Kayleigh decidiu apoiar outras pessoas em situações semelhantes e se formou como voluntária em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN):

— Ouvi dizer que uma instituição de caridade da UTIN estava procurando voluntários em Manchester - procurando pessoas para fazer sessões de ficar e brincar, e ir ao berço de bebês prematuros.

Segundo o tabloide britânico The Daily Mail, acredita-se que oficialmente uma mulher chamada Vicky Green detenha no momento o recorde de maior intervalo de tempo entre o nascimento de gêmeos da Inglaterra.

Em 2018, ela deu à luz aos seus dois filhos com 12 dias de distância entre os partos. Os dois sobreviveram. Ainda de acordo com o jornal, o recorde mundial é de uma mulher em Baltimore, nos Estados Unidos, que em 1996 teve gêmeos que nasceram com 90 dias, ou seja, três meses, entre eles.

