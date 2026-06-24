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SAÚDE Gêmeos que se casaram com gêmeas na Nigéria poderão ter filhos que são geneticamente irmãos Especialistas explicam que crianças nascidas dos dois casais compartilhariam praticamente o mesmo material genético, embora sejam primas do ponto de vista familiar

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Dois irmãos gêmeos idênticos se casaram com duas irmãs gêmeas idênticas em uma cerimônia coletiva realizada na Nigéria, chamaram a atenção nas redes sociais e na imprensa internacional, nesta semana. O casamento ocorreu no mesmo dia e reuniu os quatro noivos em uma celebração conjunta, transformando os casais em um raro exemplo de uniões entre gêmeos idênticos.

Além da curiosidade em torno da cerimônia e das escolhas dos noivos, o caso desperta interesse por um aspecto científico pouco comum: os futuros filhos dos dois casais poderão ser geneticamente irmãos, apesar de serem, legal e socialmente, primos.

A explicação está no fato de os dois homens serem gêmeos idênticos e as duas mulheres também serem gêmeas idênticas. Como gêmeos idênticos surgem a partir do mesmo óvulo fecundado que se divide em dois embriões, eles compartilham praticamente 100% do material genético.

Isso significa que os filhos de cada casal herdariam conjuntos de genes extremamente semelhantes de seus pais. Na prática, as crianças teriam o mesmo grau de parentesco genético observado entre irmãos.





Irmãos gêmeos idênticos se casam irmãs gêmeas idênticas no mesmo dia e em mesma cerimônia na Nigéria — Foto: AFP

Os filhos desses casais são chamados de “quaternary twins” ou “gêmeos quaternários”. Embora nasçam de gestações diferentes e tenham pais distintos, eles compartilham uma quantidade de DNA equivalente àquela obsercada me irmãos biológicos.

"As duas crianças não compartilham um dos pais nem o mesmo DNA. São primos, mas geneticamente, são mais próximos de irmãos nascidos dos mesmos pais. Fisicamente, as crianças também podem ser muito semelhantes. O termo popular para isso é "gêmeos quaternários", já que os dois pares de pais compartilham o mesmo DNA. Mas os especialistas não consideram essas crianças como gêmeas do ponto de vista científico. E existem poucos ou nenhum estudo sobre gêmeos quaternários", explica a bióloga Traci C. Johnson, em artigo publicado no portal americano WebMD.

Os futuros filhos não seriam, no entanto, idênticos. Tal como acontece com irmãos do mesmo casal. Eles nasceriam em momentos diferentes e cada fecundação ocorreria de forma independente. As crianças teriam aparências, características e personalidades próprias, embora compartilhassem um nível de parentesco genético semelhante ao de irmãos, podendo ter também traços físicos parecidos, como também ocorre entre irmãos dos mesmos pai e mãe.

Casos como esse são considerados extremamente raros em todo o mundo e costumam despertar interesse de pesquisadores justamente por desafiarem as definições tradicionais de parentesco biológico. Assim, os futuros filhos dos casais nigerianos seriam, ao mesmo tempo, primos na árvore genealógica e, do ponto de vista genético, praticamente irmãos.





Irmãos gêmeos idênticos se casam irmãs gêmeas idênticas no mesmo dia e em mesma cerimônia na Nigéria — Foto: AFP

Outros casos conhecidos

Um caso do tipo ocorrido nos Estados Unidos originou dois meninos que são gêmeos quaternários. As irmãs gêmeas idênticas Briana e Brittany Deane, de Delaware, e os irmãos gêmeos idênticos Josh e Jeremy Salyers, do Tennessee, se casaram também em uma cerimônia conjunta, em 2018.

Os quatro se conheceram em 2017 durante o festival Twins Days, realizado em Twinsburg, no estado de Ohio, considerado o maior encontro anual de gêmeos do mundo. Seis meses depois, os irmãos pediram as irmãs em casamento simultaneamente.

Os dois casais tiveram filhos em 2022. Josh e Brittany são pais de Jett, que completou sete anos em janeiro, enquanto Jeremy e Briana são pais de Jax, que fez sete anos em abril.

Embora Jax e Jett sejam oficialmente primos, eles também compartilham praticamente o mesmo material genético porque seus pais são dois pares de gêmeos idênticos.

Os próprios garotos se chamam de irmãos, e as famílias afirmam que os criam dessa maneira, em entrevista à emissora americana ABC, em 2024. Os quatro adultos vivem na mesma casa, compartilham a criação das crianças e dizem que os meninos têm "duas mães e dois pais", embora os casamentos sejam monogâmicos e cada gêmeo tenha apenas o próprio cônjuge. Nas redes sociais, eles compartilham a rotina em família entre os seis.

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