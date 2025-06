General americano é o novo comandante supremo da Otan para a Europa

A- A+

O general americano Alexus Grynkewich foi escolhido nesta quinta-feira (5) como o novo comandante supremo das forças de Otan na Europa, anunciou a aliança militar transatlântica em um comunicado.

Grynkewich, um ex-piloto da Força Aérea, de 53 anos, também assumirá o comando das tropas americanas na Europa, informou o Departamento da Defesa dos Estados Unidos.

“O Conselho do Atlântico Norte aprovou a nomeação do tenente-general Alexus G. Grynkewich para a carga do comandante supremo aliado na Europa”, anunciou a Otan na rede X.

Grynkewich substituirá o compatriota americano Christopher Cavoli como comandante supremo.

Cavoli assumiu o cargo em julho de 2022, poucos meses após a invasão russa da Ucrânia.

O nome do general Grynkewich foi proposto pelo presidente americano, Donald Trump, e aprovado pelos países da aliança.

A nomeação agora precisará ser confirmada pelo Senado dos Estados Unidos.

O primeiro a ocupar a carga do comandante supremo de Otan na Europa foi Dwight Eisenhower, de 1951 a 1952, que mais tarde se tornou presidente dos Estados Unidos.

