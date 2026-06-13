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General dos EUA agradece Venezuela por apoio em operação contra líder do Tren de Aragua
Militar americano destacou a cooperação e o compartilhamento de inteligência entre os dois países durante a ação que resultou na morte de Héctor "Niño Guerrero", líder do Tren de Aragua
O General do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, Francis L. Donovan, agradeceu às forças de segurança venezuelanas pelo o apoio à operação conjunta que executou Hector Rusthenford Guerrero Flores, apontado como líder de uma organização narco-terrorista, também conhecido como 'Niño Guerrero'.
Em postagem no X da conta do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom na sigla em inglês), Donovan considerou a operação conjunta contra um complexo do Tren de Aragua como bem-sucedida.
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"Niño Guerrero era um fugitivo procurado, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ordenar, dirigir e facilitar atos de terrorismo e violência nos Estados Unidos", disse.