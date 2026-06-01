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DIPLOMACIA General dos EUA se reúne com altos oficiais militares de Cuba perto de Guantánamo As Forças Armadas de Cuba informaram que a reunião ocorreu por acordo mútuo e que ambos os lados concordaram em manter os canais de comunicação abertos

O principal general dos Estados Unidos responsável pelas forças na América Latina realizou uma reunião, na última sexta-feira, 29, com altos oficiais militares cubanos no perímetro da Base Naval de Guantánamo, em Cuba.

O general Francis Donovan, chefe do Comando Sul dos EUA, discutiu questões de segurança operacional com a delegação cubana, segundo a Reuters, que cita uma autoridade americana ouvida pela agência sob condição de anonimato.

As Forças Armadas de Cuba informaram, em publicação no Facebook, que a reunião ocorreu por acordo mútuo e que ambos os lados concordaram em manter os canais de comunicação abertos.

"Ambas as delegações avaliam positivamente a reunião, na qual foram abordadas questões relacionadas à segurança ao redor do perímetro divisório do enclave militar, e concordaram em manter a comunicação entre os dois comandos militares", afirmou o comunicado.

É o primeiro encontro recente de que se tem registro entre um chefe do Comando Sul e autoridades militares cubanas. A reunião ocorre em meio ao aumento das preocupações em Cuba sobre um possível ataque militar dos EUA contra a ilha.

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