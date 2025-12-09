General Francisco Carlos Machado Silva assume o Comando Militar do Nordeste

A- A+

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou, nesta terça-feira (9), a solenidade de transmissão do cargo de comandante Militar do Nordeste. O general Maurílio Miranda Netto Ribeiro passou o posto para o também general Francisco Carlos Machado Silva.

Estiveram presentes na solenidade o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo; o diretor-operacional da Folha, José Américo Lopes Góis; e a gerente de Mercado, Tânia Campos.

Na cerimônia, presidida pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho, e pelo comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, foi feita ainda a tradicional inauguração do retrato do comandante substituído na galeria de antigos ocupantes do cargo. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), também participou da solenidade.

O general Ribeiro estava no posto desde janeiro de 2024. Ele, inclusive, recebeu na última segunda-feira (8), das mãos do prefeito do Recife, João Campos (PSB), a Medalha da Ordem do Mérito Capibaribe, no grau de Grã-Cruz, a mais alta comenda do município.

Perfil

Natural do Ceará, o novo comandante do CMNE, Francisco Carlos Machado Silva, de 61 anos, incorporou às fileiras do Exército em 26 de fevereiro de 1983, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, tendo sido declarado Aspirante a Oficial da Arma de Artilharia em 6 de dezembro de 1986.

“Nossas prioridades são as mesmas que o Exército tem desde o nascedouro até hoje. O apoio ao desenvolvimento nacional, o cuidado com os programas estratégicos e as ações subsidiárias. Assumo um desafio interessante e, com a ajuda da tropa, vamos vencer”, apontou o general Carlos Machado.

Durante a carreira, o general também foi instrutor do Corpo de Cadetes da Aman, serviu no 4º Grupo de Artilharia de Campanha, em Juiz de Fora/MG, e no 4º Grupo de Artilharia Antiaérea, em Sete Lagoas/MG. Também atuou no 25º Grupo de Artilharia de Campanha, em Bagé/RS, e no 10º Grupo de Artilharia de Campanha, em Fortaleza/CE, onde foi instrutor-chefe do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva.

Experiência em Pernambuco

Como oficial superior, comandou o 7º Grupo de Artilharia de Campanha, em Olinda, e o Colégio Militar de Fortaleza. Chefiou o Estado-Maior da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé/AM, e foi assistente-secretário do Comandante do Exército. Foi adido militar na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, na Argentina.

Como oficial-general, comandou a Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército, em Cruz Alta/RS; foi diretor de Educação Preparatória e Assistencial; e comandou a 7ª Região Militar, no Recife. Como oficial-general do Alto Comando do Exército, foi chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, no Ministério da Defesa.

“A gestão do general Ribeiro foi espetacular e agora estamos trazendo outro craque. General Machado cuidava de toda a parte de educação e cultura do Exército e chega em um momento importante, quando estamos dando início ao projeto da Escola de Sargentos. O Nordeste foi presentado”, reforçou José Múcio Monteiro, ministro da Defesa.

