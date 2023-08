A- A+

Itália General homofóbico e racista é destituído do cargo na Itália Roberto Vannacci causou polêmica com o livro "Mundo de Cabeça para Baixo"

Um general italiano homofóbico e racista, cujo livro gerou polêmica no país, foi destituído nesta sexta-feira (18) do cargo de comandante do Instituto Geográfico Militar, informou a imprensa.

Procurado pela AFP, o Ministério da Defesa não desmentiu esta informação.

Em seu livro "Mundo de Cabeça para Baixo", autopublicado em 10 de agosto, o general Roberto Vannacci, de 54 anos, ex-chefe de um corpo de paraquedistas de elite, apresenta-se como "um herdeiro de Júlio César".

"Queridos homossexuais, vocês não são normais, aceitem", escreveu no livro, no qual denuncia "as discutíveis regras de inclusão e tolerância impostas pelas minorias".

Também questiona a nacionalidade italiana da jogadora de vôlei Paola Enogu por ser negra.

O ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, que é próximo da primeira-ministra de extrema direita, Giorgia Meloni, condenou na quinta-feira as "elucubrações" do general, que passou grande parte de sua carreira na Itália, Somália, Ruanda, Afeganistão e Líbia.

Segundo a agência AGI, o general Vannacci foi colocado à disposição das forças do exército terrestre.

Apesar da comoção que o seu livro gerou, o soldado não manifestou arrependimento.

"Não vejo por que desistir de um livro, no qual expresso meus pensamentos, sem ofender ninguém", disse ele à televisão Rette 4 nesta sexta-feira.

