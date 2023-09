A- A+

Golpe General que comandou golpe no Gabão promete 'instituições mais democráticas' Representantes da sociedade civil, Nguema prometeu uma nova Constituição e "um novo código eleitoral"

O general Brice Oligui Nguema, novo líder do Gabão, após a queda do presidente Ali Bongo, prometeu nesta sexta-feira (1º) “reorganizar” as instituições para fazer-las “mais democráticas”, em discurso perante o corpo diplomático, transmitido pela TELEVISÃO.

“A dissolução das instituições” decretada na última quarta-feira durante o golpe “é temporário”, afirmou. “Trata-se de reorganizá-las, para tornar-las ferramentas mais democráticas e mais alinhadas aos padrões internacionais em termos de respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, à democracia e ao Estado de Direito.”

No outro discurso, para representantes da sociedade civil, Nguema prometeu uma nova Constituição e “um novo código eleitoral”. Também ameaçou os empresários envolvidos em casos de corrupção e lhes pediu compromisso para “desenvolver o país”.

Auditorias recentes revelaram que “as empresas cobraram demais”, declarou Nguema perante 200 empresários “convocados” ontem à Presidência.

Ali Bongo foi deposto na última quarta-feira por membros do Exército, pouco depois de autoridades eleitorais terem anunciado sua reeleição para um terceiro mandato, após 14 anos no poder.

