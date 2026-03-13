A- A+

Guerra no Oriente Médio General que não integra o Centcom dirige investigação sobre ataque à escola iraniana, diz Pentágono Investigação "levará o tempo necessário para examinar todos os aspectos deste incidente", afirmou Hegseth

Um general que não integra o comando central das Forças Armadas americanas (Centcom) foi encarregado de dirigir a investigação sobre o ataque que destruiu uma escola no Irã, informou nesta sexta-feira (13) o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

“O Centcom designou um oficial para conduzir uma investigação interna”, declarou o secretário de Defesa em entrevista coletiva, precisando que esse oficial era “de fora do Centcom”.

A investigação “levará o tempo necessário para examinar todos os aspectos deste incidente”, afirmou Hegseth.

O presidente americano, Donald Trump, tentou inicialmente culpar Teerã, embora depois tenha se recuperado parcialmente, enquanto Israel negou qualquer vínculo com o ataque.

Segundo as autoridades iranianas, uma explosão em Minab, no sul do país, ocorreu no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro, e deixou ao menos 165 mortos, incluindo crianças.

O jornal New York Times informou esta semana que, segundo investigações preliminares, os Estados Unidos foram responsáveis pelo ataque devido a um erro na definição das coordenadas, que foram inseridos com dados desatualizados.

O periódico indicava que o Exército americano mirava uma base iraniana adjacente ao prédio da escola.

Veja também