General que sabia "segredos do Palácio de Putin" é achado morto em prisão na Rússia

Um general russo que conhecia os segredos de um palácio atribuído ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi encontrado morto na prisão. Gennady Lopyrev, de 69 anos, é o segundo militar do alto escalão russo a morrer em 24 horas, depois do coronel Gennady Zhidko. É também o mais recente dos vários casos de falecimentos misteriosos que ocorreram no país.

Segundo o "The Sun", Gennady Zhidko, de 58 anos, foi encontrado morto após ser expulso do comando militar. Já Gennady Lopyrev adoeceu na segunda-feira e teve dificuldades para respirar. De acordo com o diário britânico, os médicos disseram que ele tinha leucemia, não diagnosticada anteriormente. No entanto, há suspeitas de que Lopyrev tenha sido envenenado.

Integrante do Serviço de Proteção Federal, Lopyrev supervisionou pessoalmente a construção do Palácio Gelendzhik, residência privada que teria sido construída com dinheiro do Estado russo para Putin. Detalhes do "Palácio do Putin" foram divulgados em reportagem do "Business Insider", com base em documentos disponibilizados ao público até 2016 no site da empreiteira russa Metro Style.

Lopyrev estava prestes a entrar com um pedido de condicional. Em 2017, ele foi condenado a dez anos de prisão por um tribunal militar do país sob acusações de receber propina e possuir munição ilegalmente. O militar sempre negou ter cometido os crimes.

Segundo o "The Sun", até ser preso, Lopyrev era um dos assessores de segurança mais próximos de Putin. Ele chegou a ser filmado perto do presidente russo enquanto Putin conversava com o então primeiro-ministro britânico Tony Blair, em Moscou, em 2002.

O Palácio do Putin tem quase 18 mil metros quadrados e conta com um cassino, uma pista de hóquei, uma adega, uma igreja e um bunker.

