A- A+

Guerra na Ucrânia General russo morre em ataque de míssil durante contraofensiva ucraniana A informação foi confirmada pela liderança pró-russa do local Vladimir Rogov

O major-general Sergei Goryachev, chefe do Estado-Maior do 35º Exército da Rússia, morreu durante um ataque de míssil em Zaporíjia nesta segunda-feira (12), segundo a agência Reuters. A informação foi confirmada pela liderança pró-russa do local Vladimir Rogov. A região é foco dos recentes esforços ucranianos para retomar território controlado pelos russos.

"O exército perdeu um de seus comandantes militares mais brilhantes e eficazes, que combinava o mais alto profissionalismo com coragem pessoal. As mais profundas e sinceras condolências à família e amigos do falecido!", escreveu Rogov em seu canal de Telegram.

Inicialmente, a informação da morte de Goryachev foi dada por um blogueiro russo. O Ministério da Defesa do país ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Ele não é o primeiro alto oficial russo a morrer no conflito. Ao menos outros seis morreram em combate na Ucrânia: Andriy Kolesnikov, Andrey Sukhovetsky, Vitaly Gerasimov, Oleg Mityaev, Viacheslav Makarov e Yevgueni Brovko.

Autoridades ucranianas afirmaram nesta segunda-feira que retomaram, no intervalo de uma semana, sete vilarejos que estavam ocupados por tropas russas desde o início da guerra. A Ucrânia trata a recuperação dessas localidades como as primeiras vitórias de uma contraofensiva de guerra iniciada pelas Forças Armadas do país nos últimos dias.

Veja também

Justiça Justiça manda bloquear redes sociais de influenciadoras que ofereceram bananas para crianças negras