Gengibre, chocolate amargo e frutas secas: os alimentos que ajudam a parar de fumar

A- A+

Cigarro causa problema no coração, câncer de pulmão, pressão alta, entope as artérias e pode levar a um acidente vascular cerebral, além de outros inúmeros malefícios, entretanto, 12% da população brasileira é fumante. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 8,7 milhões de pessoas morrem todos os anos por fumarem cigarro, e outras 1,3 milhão pelo consumo passivo da droga.

Um estudo realizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) destaca a importância da nutrição no combate ao tabagismo ao revelar alguns alimentos que podem ser usados contra o uso do cigarro. A pesquisadora e autora do estudo, Aline Silva de Aguiar, afirma que o hábito de levar o cigarro à boca pode ser erroneamente substituído por guloseimas, salgados e ultraprocessados, alimentos palatáveis que estimulam a sensação de prazer no cérebro, mas podem desenvolver quadros de outras doenças crônicas associadas ao ganho de peso como diabetes e hipertensão.

A professora listou alguns “alimentos-chaves” que auxiliam na abstinência da nicotina. Entre elas, um mix de frutas secas e oleaginosas, como: abacaxi, tâmara, maçã, mamão, banana, manga, uvas passas e damasco desidratados. Elas possuem triptofano, aminoácido que ajuda na produção de serotonina cerebral.

“Esse mix é composto por alimentos pequenos que facilitam nesse processo de levar algo, a todo momento, à boca, suprindo a falta do cigarro e, ao mesmo tempo, promovendo essa sensação de bem-estar, sem causar danos à saúde do paciente”, revela Aguiar.

Aos amantes de doce, o chocolate amargo, ou seja, a partir de 70%, também é recomendado pela professora, pois eles diminuem a sensação de fissura, além de apresentar atividades antioxidantes e compostos fenólicos que atuam sobre os processos cognitivos, alterações no humor.

“O chocolate amargo tem um lipídio, uma gordura equivalente à anandamida, que atua no sistema endocanabinóide, o mesmo afetado pela cannabis. Além de dar palatabilidade agradável, proporciona estímulo a este sistema, que tem uma ação ampla no controle do apetite, metabolismo, sono, humor e memória”, informa a professora.

Aguiar também citou outros alimentos como: gengibre, cravo e hortelã, além de orientações ao preparar o alimento, como cortar legumes em formato de palitinhos.

A professora diz ainda que o acompanhamento multiprofissional é muito importante no que diz respeito a manter este paciente sem recaídas. /ela cita como exemplo o café que é comumente atrelado cigarro. No processo de cessar a dependência, tanto o profissional da psicologia sinaliza que o café pode causar lembranças gustativas que o levarão à recaída, quanto o profissional da nutrição tentará substituir a bebida cafeinada por uma outra, como o chá verde.

Veja também

Saúde Sexóloga mostra a posição mais segura para sexo durante o banho