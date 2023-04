A- A+

Desabamento em Olinda Geofone ajuda bombeiros na identificação de barulhos sob escombros O instrumento, utilizado pelos envolvidos no resgate, permite a escuta de ruídos na terra

Pouco mais de 14 horas após o desabamento do Edificio Leme, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, os bombeiros identificaram sons emitidos de dentro dos escombros. Os ruídos, segundo os agentes do Corpo de Bombeiros, indicam que mais de um sobrevivente pode estar sob os destroços.

Os sons foram por um aparelho chamado Geofone. O instrumento, utilizado pelos envolvidos no resgate, permite a escuta de ruídos na terra.

Até às 12h35 desta sexta-feira (28), quatro pessoas seguiam desaparecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil de Olinda continuam trabalhando nos resgates.





Veja também

saúde Cauã Reymond quer usar banheira com gelo todos os dias; veja o que dizem os médicos