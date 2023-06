A- A+

UNIÃO Geraldão, na Imbiribeira, receberá casamento comunitário no Dia dos Namorados Expectativa é de que mais de 500 casais digam "sim" na data

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, receberá um casamento comunitário na próxima segunda-feira (12), quando também se comemora o Dia dos Namorados. O evento está previsto para começar às 15h. Mais de 500 casais subirão ao altar.

A iniciativa é fruto de uma parceria firmada entre Defensoria Pública de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco (ARPEN) e Fundação de Cultura da Cidade do Recife.

O objetivo da ação é garantir o direito à união estável e ao casamento civil para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as despesas.

Veja também

JUNHO Jardim Botânico do Recife tem programação especial pelo Mês do Meio Ambiente